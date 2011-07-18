İşten kaytarmak için en sık başvurulan yalanlar

İngiltere'de yapılan bir kamuoyu yoklaması, çalışanların üçte birinin yalan söyleyerek hastalık izni aldıklarına işaret ediyor.

1190 kişiyle yapılan ankete katılanların yüzde 34'ü, yalan söyleyerek işe gitmedikleri zamanların olduğunu belirtti. Ankete katılan 10 kişiden dördü, bir gün önceden, iş arkadaşlarına hasta rolü yaptığını söyledi. Bazıları işe gelmemek için hayali gerekçeler uydurduğunu anlattı. Bunlar arasında evin tavşanının kaçması ve hafıza kaybı gibi gerekçeler var. Ankette hastalık izni alanların yüzde 15'i çok çalıştıklarını ve izni hak ettiklerini söyledi. İngiltere'de çalışanların herhangi bir nedenle işe gelmemesinin ekonomiye yılda yaklaşık 50 milyar dolara mal olduğu tahmin ediliyor. Ancak araştırmayı gerçekleştiren PwC adlı araştırma şirketinden Neil Roden, bu kayıpların önemli bir kısmının önlenebilir olduğunu söylüyor.

'Sırtıma ok saplandı'

Çalışanların yüzde 21'i aileleri nedeniyle bu yola başvurmak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Neil Roden, çalışma saatlerinin esnek hale getirilerek, personelin bu yola başvurmasının önüne geçilebileceğine dikkat çekiyor. Ankete göre, bazı kişiler, "göğüs büyütme operasyonu", "dart oyunu sırasında sırtına ok saplanması" ve "diş doktorunun diş etlerinde erken bunama belirtileri görmesi" gibi nedenlerle işe gitmedi. Galler bölgesinden bir kadın, bir keresinde banyoda gözüne kireç kaçtığı için izin aldığını söyledi. Hastalıktan sonra işten kaytarmak için başvurulan en yaygın gerekçelerden biri de evdeki hayvanların hastalanması.

Bir çalışan daha önce amirlerine köpeğinin öldüğünü söylediğini unutup, hayvanı veterinere götürmek için izin istediğini anlattı.