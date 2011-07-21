120 milyon yıllık hamile kertenkele fosili

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Çin'de keşfedilen 120 milyon yıllık bir fosil, bugüne değin bulunan en yaşlı hamile kertenkele olarak tarihe geçti.

Fosili inceleyen İngiliz araştırmacılar, kertenkelenin vücudunda mükkemel biçimde muhafaza edilmiş bir düzineyi aşkın embriyo ile karşılaştıklarını söylüyorlar.

Öyle iyi muhafaza edilmiş ki, çok yakından incelenince kertenkele embriyolarının sıra sıra minik dişleri bile seçilebiliyor.

Hamile kertenkelenin anne olmadan birkaç gün önce öldüğü tahmin ediliyor.

Fosil, Çin'in Jehol bölgesinde keşfedildi.

Kireçtaşı katmanı

Burası yüzbinlerce yıl önce toprağa gömülen bütün bir ekosistemi barındırıyor.

Yanardağ patlamaları Çin'in bu bölgesinde dinazor, memeli, kuş ve sürüngen kalıntılarını kireçtaşı katmanları altında günümüze miras bıraktı. Fosilleşmiş hayvanların tüyleri, derileri ve hatta midelerinde yemiş oldukları diğer yaratıkların kalıntıları ile karşılaşılabiliyor.

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30 cm uzunluğundaki hamile kertenkelenin bilimsel adı Yabeinosaurus.

Araştırmacılar, doğum yapmasına az bir süre kala fosilleşmiş olmasını çok nadir ve bilimsel açıdan son derece ilginç ve heyecan verici buluyor.

100 milyon yılı aşkın bir süre öncesine kadar çok yaygınken, nesli günümüze ulaşamadan türü tükenmiş olan bu kertentelenin fosili, biliminsanlarına evrim sürecini inceleme fırsatı verecek.