Oslo'da bombalı saldırı şoku

Norveç'in başkenti Oslo, bombalı ve silahlı saldırılarla sarsıldı. Norveç medyasına göre, saldırılarda toplam 11 kişi öldü, bazılarının durumu ağır en az 15 kişi de yaralandı.

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Başbakanlık ve bakanlık binalarının bulunduğu bölgede öğle saatlerinde meydana gelen şiddetli patlamada yedi kişi öldü.

Başbakan Jens Stoltenberg, çok ciddi bir olayla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Patlamadan sonra Oslo yakınlarında Stoltenberg'in lideri olduğu İşçi Partisi'nin düzenlediği bir gençlik kampında polis üniformalı bir kişinin etrafa rastgele ateş açarak dört kişiyi öldürdüğü bildirildi.

Polisin olayla ilgili olarak bir kişiyi gözaltına aldığı haber veriliyor. Polis yetkilileri iki olay arasında bağlantı olduğuna inandıklarını açıkladı.

Saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Başkentte büyük paniğe yol açan patlamadan sonra birçok bina boşaltıldı. Kent üzerinde polis helikopterleri uçarken bazı noktalara asker sevkedildi.

'Norveç böyle terör saldırısı görmedi'

Patlamada 17 katlı başbakanlık binasında yangın çıktı, onlarca binanın camları kırıldı, kentin üzerinde kalın bir duman tabakası yükseldi.

Patlamanın ardından şehir merkezine çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.

Başbakan Stoltenberg, Norveç televizyonuna telefonla yaptığı açıklamada, saldırda hiçbir bakanın yara almadığını söyledi.

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Stoltenberg, polisin kendisinden şu anda nerede olduğu konusunda bilgi vermemesini istediğini belirtti.

Oslo polisinden Egil Vrekka BBC'ye yeni patlama olasılığına karşı halkın uyarıldığını açıkladı, "Çok geniş bir alanı kordon altına aldık. Bomba uzmanları bölgede araştırma yapıyor" dedi.

Oslo Üniversitesi hastanesine tedavi için yedi yaralının getirildiği haber veriliyor.

AB ve NATO kınadı

Devlet Bakanı Kristian Amundsen BBC'ye, Norveç'te bugünün resmi tatil olduğunu belirterek, "Diğer günlere göre kalabalık yoktu. Ama yine de her gün bu binalarda yüzlerce kişi oluyor. Hala içeride insanlar var. Onları kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.

Reuters, saldırıda hasar gören binalar arasında petrol bakanlığının da olduğunu duyurdu.

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Norveç Kızılhaç'ından Oistein Mjarum, tüm Oslo ve Norveç'in şok içinde olduğuna dikkat çekerek "Norveç'te hiç böyle bir terör saldırısı olmadı. Dünyanın başka yerlerinde olanları gören Norveçliler, saldırıdan çok korktu" diye korktu.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve NATO saldırıyı kınadı. NATO Anders Fogh Rasmussen bunun "iğrenç" bir saldırı olduğunu söyledi.

Norveç'in Afganistan'da NATO bünyesinde 400 kadar askeri bulunuyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso da, çok büyük bir şok içinde olduğunu belirterek, "Hem ülke içinde hem de dünya genelinde barış çabalarıyla tanınan Noveç'te kimse bu büyüklükte bir saldırıyı beklemezdi" dedi.