Norveç'te aşırı sağ terörü

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Norveç'teki bir gençlik kampında rastgele ateş açan bir kişi en az 84 kişiyi öldürdü.

Bu saldırı başkent Oslo'da yapılan bombalı saldırıdan bir kaç saat sonra yapıldı. Polis her iki saldırıyla ilişkili olarak 32 yaşında bir erkeği tutukladı.

Polis üniformalı saldırgan yüzlerce gencin kampa katıldığı adadabir saat boyunca çevreye ateş açtı.

İlk saldırı Oslo'da başbakanlık ve bakanlık binalarının bulunduğu bölgede öğle saatlerinde meydana geldi.

Bu patlamada yedi kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de ağır yaralandığı belirlendi.

Patlamadan sonra Oslo yakınlarında, Başbakan Stoltenberg'in lideri olduğu İşçi Partisi'nin düzenlediği bir gençlik kampında polis üniformalı bir kişinin etrafa rastgele ateş açarak en az 84 kişiyi öldürdüğü bildirildi.

Polisin olayla ilgili olarak bir kişiyi tutukladığı, saldırganın daha erken saatlerdeki bombalı saldırıyla da ilişkilendirildiği belirtildi.

Norveç Adalet Bakanı Knut Storberget tutuklanan kişinin Norveç vatandaşı olduğunu açıkladı.

Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada bombalı ve silahlı saldırıların demokrasiyi hedef alan korkunç ve korkakça eylemler olduğunu söyledi.

Stoltenberg "Ancak Norveç demokrasisini yıkamayacaklar ve ülkemiz bu sınavı da başarıyla verecek" diye konuştu.

Norveç'te terör şoku

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Başkent Oslo'da büyük paniğe yol açan patlamadan sonra birçok bina boşaltıldı.

Kent üzerinde polis helikopterleri uçarken bazı noktalara asker sevkedildi.

Patlamada 17 katlı başbakanlık binasında yangın çıktı, onlarca binanın camları kırıldı, kentin üzerinde kalın bir duman tabakası yükseldi.

Patlamanın ardından şehir merkezine çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.

Oslo polisi yeni patlama olasılığına karşı halkın uyarıldığını bomba uzmanlarının bölgede araştırmaların sürdüğünü açıkladı.

Reuters, saldırıda hasar gören binalar arasında petrol bakanlığının da olduğunu duyurdu.

Norveç Kızılhaçı'ndan Oistein Mjarum, tüm Oslo ve Norveç'in şok içinde olduğuna dikkat çekerek "Norveç'te hiç böyle bir terör saldırısı olmadı. Dünyanın başka yerlerinde olanları gören Norveçliler, saldırıdan çok korktu" diye korktu.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve NATO saldırıyı kınadı. NATO Anders Fogh Rasmussen bunun "iğrenç" bir saldırı olduğunu söyledi.

Norveç'in Afganistan'da NATO bünyesinde 400 kadar askeri bulunuyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso da, çok büyük bir şok içinde olduğunu belirterek, "Hem ülke içinde hem de dünya genelinde barış çabalarıyla tanınan Noveç'te kimse bu büyüklükte bir saldırıyı beklemezdi" dedi.