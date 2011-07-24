Şarkıcı Amy Winehouse'un ardından

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İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un dün evinde ölü bulunması ardından müzik dünyası ve hayranları yasta.

Londra polisi, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu bilinen ve bir çok defa tedavi gören Winehouse'un ölüm nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı.

Popüler müzik dünyasının bir çok tanınmış ismi taziye mesajları yayınlarken, şarkıcının hayranları Winehouse'un Londra'nın Camden semtinde polis kordonuna alınan evinin önünde toplandı.

Winehouse'un müzik şirketinden yapılan açıklamada da, ''Bu kadar yetenekli bir müzisyen ve sanatçının kaybından dolayı çok üzgünüz'' dendi.

Şarkıcının hayranları Winehouse'un Londra'nın Camden semtinde polis kordonuna alınan evinin önünde toplanmaya başladı.

İstanbul konseri de iptal edilmişti

Londra'nın kuzeyinde Southgate'de dünyaya gelen Winehouse'un uyuşturucu ve alkol bağımlılığı son dönemde Avrupa turunu yarıda kesmesine yol açmış, 20 Haziran'daki İstanbul konseri de dahil pek çok konseri iptal edilmişti.

Şarkıcının birçok defa tedavi olduğu ve iyileştiği haberleri basına yansısa da Winehouse'un geçen ay Sırbistan'da verdiği son konserinde sahnede ayakta duramaması ve şarkılarını söylememesi protestolara yol açmıştı.

İngiliz medyası, müzik endüstrisinin önde gelenlerinin Winehouse'un ölümünün bağımlılığı nedeniyle "çok büyük sürpriz olmadığı" yorumlarını aktarıyor.

Amy Winehouse kimdir?

İngiliz soul ve caz şarkıcısı, besteci ve söz yazarı Amy Winehouse, taksi şoförü bir babanın ve eczacı bir annenin kızı olarak 14 Eylül 1983'de Londra'da doğdu.

Winehouse, 16 yaşında profesyonel şarkıcılığa başladı.

Winehouse ilk albümü ''Frank'i 2003 yılında çıkardı, 2006 yılındaki ''Back to Black'' albümü ile şarkıcı dünya çapında ünlendi ve bu albümüyle 5 Grammy ödülü kazandı.

''Back to Black'' albümü 10 milyon satan Amy Winehouse, Grammy'nin yanı sıra Brit, MTV gibi önemli müzik ödüllerinin de aldı.

Bazı eleştirmenlerce ''neslinin en yetenekli şarkıcısı ve şarkı yazarı'' olarak nitelendirilen Winehouse, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, eski eşi Blake Fielder-Civil ile ilişkisi ve sansasyonel hayatı nedeniyle 2007 yılından bu yana sık sık dünya basınında yer alıyordu.

İngiliz şarkıcının bilinen bazı şarkıları: ''Rehab'', ''You Know I'm No Good'', ''Valerie'', ''Back to Black'', ''Love is a Loosing Game''.