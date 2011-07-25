'Strauss-Kahn'ın hapse girmesini istiyorum'

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Uluslararası Para Fonu IMF'nin eski başkanı Dominique Strauss-Kahn'ı tecavüze yeltenmekle suçlayan otel temizlikçisi Nafissatou Diallo, 14 Mayıs'taki olayla ilgili olarak ilk kez Newsweek dergisine konuştu ve "Doğruyu söyledim" dedi.

Diallo'nun ifadesinde çelişkiler olduğunu düşünen savcılığın suçlamaları düşürebileceği belirtiliyordu. 62 yaşındaki Fransız siyasetçi Strauss-Kahn suçlamaları reddediyor. Strauss-Kahn, Diallo'yla arasında yaşananların rızaya dayalı olduğunu öne sürüyor. Eski IMF Başkanı'nın avukatları Diallo'nun açıklamalarını "yakışıksız" olarak niteledi.

'Parasının her yerde geçmeyeceğini anlamalı'

Diallo mülakatta, "Onun hapse gitmesini istiyorum. Parasını ve gücünü kullanmayacağı yerler olduğunu anlamasını istiyorum" dedi. 32 yaşındaki Gineli temizlik görevlisi, olayın yaşandığı iddia edilen odadan kaçarken işini kaybedeceğinden korktuğunu söyledi. Reuters ajansına göre, Dominique Strauss-Kahn'ın temsilcileri Diallo'nun, savcıları ikna etmek için medyayı kullanmaya başladığını savundu. 1 Temmuz'da tutuksuz yargılanmak üzere ev hapsi kaldırılan Strauss-Kahn'a yedi ayrı suçlama yöneltilmişti. Fransa'da da Strauss-Kahn'ın 10 yıl önce Fransız yazar Tristina Banon'a tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili olarak soruşturma yürütülüyor. Bu suçlamayı da reddeden Strauss-Kahn kendisini karalamaya çalıştığı iddiasıyla Banon'a karşı dava açmıştı. Diallo'nun Amerikan ABC televizyonuna verdiği mülakatın özeti de bugün yayımlanacak.