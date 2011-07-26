Asabi kanguru 94 yaşındaki kadına saldırdı

Avustralya’nın Queensland eyaletinde asabi bir büyük kırmızı kanguru bahçesine girdiği 94 yaşında bir kadına saldırdı.

Phyllis Johnson adındaki yaşlı kadın, kangurunun saldırısına uğradığı sırada çamaşırlarını asıyordu.

Kırmızı kangurunun kadını yere düşürdükten sonra defalarca tekmeledi.

Kanguruyu elindeki süpürge ile kovmaya çalışan kadın ancak sürünerek güvenli bir yere ulaşabildi.

Ardından biber spreyi kullanarak yatıştıran oğlu ise polise haber verdi.

Eve gelen ekipler Johnson'u hastaneye yatırırken, kanguruyu ise tuzakla yakaladılar.

Kürklerinin renginden dolayı kırmızı kanguru olarak adlandırılan bu kangurular, dünyanın en büyük keseli hayvanları sayılıyor.

90 kilo kadar çekebilen kangurular, 2 metreden uzun olabiliyor ve 9 metre uzaklığa sıçrayabiliyor.

Courier-Mail adlı gazeteye hastanede bilgi veren Johnson, "Beni öldüreceğini zannettim." dedi.

Johnson ayrıca, kangurunun kendisinden uzun olduğunu, çamaşırların arasından geçerek doğrudan kendisine saldırdığını da belirtti.

Kenarda bir süpürgesi olduğunu söyleyen Johnson, kangurunun süpürgeye vurarak kendisine saldırmaya devam ettiğini, evdeki köpeğin dahi korkudan kendisine yardım edemediğini de ifade etti.

Kangurunun geleceğine karar verilmeden önce veterinerler tarafından incelemeden geçirildiği bildiriliyor.