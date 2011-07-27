Lockerbie bombacısı mitingde görüntülendi

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Bir Amerikan uçağının Lockerbie kasabası üzerinde düşürülmesinden sorumlu tutulan ve önceki yıl serbest bırakılan Abdülbasit Megrahi ülkesinde bir mitingde görüntülendi.

Abdülbasit el Megrahi, 1988 yılında Amerika'ya giden Pan Am Havayolları'na ait yolcu uçağına bomba yerleştirmekten suçlu bulunup ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Boeing 747 tipi uçak, 21 Aralık 1988'te sefer halindeyken İskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerinde infilak etmiş, uçakta ve yerde toplam 270 kişi ölmüştü.

Kanserli olan eski Libya ajanı, sadece üç aylık ömrü kaldığı yönündeki raporlar nedeniyle 2009 Ağustos ayında serbest bırakılmıştı.

Ülkesine döndüğünde kahraman gibi karşılanması, ölenlerin çoğunun yakınlarının yaşadığı ABD ve İngiltere'de rahatsızlık yaratmıştı.

Lockerbie saldırısı ardından Libya, uzun süre uluslararası alanda tecrit edilmişti.

Ancak saldırının sorumluluğunun üstlenilmesi ve tazminat ödenmesi Kaddafi yönetimine işbirliği kapılarını açtı.

Megrahi'yi 'insani nedenlerle' serbest bırakma kararı ise İskoçya hükümetince alındı, ancak bunda Londra'nın etkisi olup olmadığı tartışma yarattı.

Başbakan David Cameron, iktidara geldikten sonra kararın yanlış olduğunu savunmuş ve Amerikan hükümetine soruşturma başlatma sözü vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen yılın sonlarında hazırlanan bir raporda, Lockerbie saldırısından hüküm giyen Abdülbasit el Megrahi'nin İskoç hükümetince siyasi ve ticari gerekçelerle serbest bırakıldığı belirtilmişti.

İnternet sitesi WikiLeaks'te yayımlanan Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na ait bazı belgeler, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, el Megrahi'nin hapiste ölmesi halinde İngiltere'yle tüm ticari anlaşmaları durduracağı tehdidinde bulunduğunu gösteriyordu.