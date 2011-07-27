'Genç' internet korsanlarına polis operasyonu

İngiltere'de internet korsanlarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 19 yaşında bir genç tutuklanırken, 17 yaşındaki bir başka şüpheli ise gözaltına alındı.

Anonymous ve LulzSec isimli iki internet korsanı grubuna karşı yürütülen soruşturmada yakalanan iki gençten birinin LulzSec grubunun sözcüsü olduğu tahmin ediliyor.

Her iki örgüt, internet korsanları arasında saygın yere sahip olan ve internet sitelerinin güvenlik sistemlerini başarıyla alt edebilen oluşumlar olarak tanınıyor.

Bu arada iki örgüt bugün Wikileaks internet sitesine bağış yapılmasını engelleyen şiketine karşı boykot çağrısında bulunmuştu.

Operasyonu yürüten Merkezi Sanal Suçlar dairesinden yapılan açıklamada tutuklamaların "önceden planlanmış istihbarata dayalı bir operasyon" kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise 19 yaşındaki şüphelinin uluslararası şirket ve istihbarat örgütlerine yönelik saldırılara dair bir soruşturma kapsamında tutuklandığı söylendi.

İngiltere'nin Shetland adasında yakalanan gencin Londra'ya nakledildiği ve evinin arandığı bildirildi.

Şüphelinin üyesi olduğu tahmin edilen LulzSec grubu, İngiltere Organize Suçlar dairesi SOCA, ABD senatosu, CIA ve İngiliz Sun gazetesine yönelik sanal saldırıları üstlenmişti.

Grup geçen ay ise kendini lağvettiğini açıklamıştı.

İngiltere'de geçtiğimiz ay 19 yaşındaki Ryan Cleary, İngiltere Organize Suçlar dairesi SOCA'nın internet sayfasına yönelik saldırıda rol almak suçundan beş ay hapis cezasına çarptırılmıştı.