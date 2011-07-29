ABD'nin borç krizi oylamasına ikinci erteleme

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Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi liderler, yönetimin borçlanma krizini gidermek için çözüme ulaşamıyor.

Cumhuriyetçilerin ara formül için hazırladıkları taslağı oya sunma girişimi ikinci kez başarısızlığa uğradı.

Perşembe akşamı yapılması öngörülen oylama son anda iptal edildi.

Bu durum Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçilerin kısa vadeli bir çözüm için gerekli desteği toplayamadığının kanıtı olarak yorumlanıyor.

Cumhuriyetçi lider John Boehner'in hazırladığı önergeyi muhafazakar kanat yetersiz bulurken, Demokratlar denetimindeki Senato plana zaten karşı, Beyaz Saray ise önergeyi veto edeceği uyarısında bulunuyor.

Vakit daralıyor

Borç krizinin nasıl çözüleceği gelecek yıl başkanlık seçimine gidecek ülkede, Başkan Obama'nın performansı açısından kritik bir unsur olabilir.

Bu arada ülkenin en büyük bankalarının yöneticileri, Başkan Obama ve siyasetçilere uzlaşmaya varma çağrısında bulundu.

Taraflar Salı gününe dek uzlaşamazsa, ABD hükümeti yükümlülüklerini karşılayacak nakit kaynaktan yoksun kalabilir.

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Yönetim 14,3 trilyon dolar olan borçlanma limitini sonuna dek kullanmış durumda ve ek kaynağa ihtiyacı var.

John Boehner'in önergesi, limiti 900 milyar dolar artırma karşılığında önümüzdeki 10 yılda bütçe açığında 917 milyar dolarlık düşüş sağlayacak kesintilere gidilmesini şart koşuyor.

Boehner'in öngördüğü artış gelecek yılın başına dek gidiyor ve konunun gelecek yılki başkanlık seçimlerine gidilirken yine gündeme gelmesine neden olacak.

Başkan Obama ve Demokratların planı ise borç tavanını bunun üç katı yükseltip daha uzun süre nefes almak.

Harry Reid'in önergesi 2,7 trilyon dolarlık artışa karşı, 10 yılda bütçe açığının 2,2 trilyon dolar azaltılmasını vadediyor.

Ancak bu tutarı içeren bir önergenin Cumhuriyetçiler denetimindeki Kongre'nin alt kanadından geçmesi imkansız görünüyor.

Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nin 433 sandalyesinden 240'ını kontrol ediyor. Tasarının geçmesi için 217 oy gerekiyor.

Senatoda ise Demokratların 51, Cumhuriyetçilerin 47 üyesi var; iki üye de bağımsız.

Partilerin haftalardır yürüttüğü müzakereler, orta noktada buluşulmasını sağlamadı.

Piyasalarda ABD'nin borcunu ödeyemez duruma düşmesi senaryoları konuşulurken, taraflar birbirlerini sorumsuzlukla ve çözümü engellemekle suçluyor.

Senato lideri Harry Reid, Temsilciler Meclisi borçlanma tavanının yükseltilmesi için adım atar atmaz, kendilerinin de oylamaya geçeceğini söyledi.

Reid, çözümün kısa vadeli planlarda aranamayacağını savundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin borç tavanını vaktinde artıramaması kaygıları Wall Street'te borsanın son iki ayın en kötü gününü yaşamasına neden oldu.