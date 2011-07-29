Apple'ın nakit rezervi ABD'yi geçti

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Elektronik devi Apple'ın nakit rezervi Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla.

ABD Maliye Bakanlığı'nın son rakamlarına göre, ülkenin harcanabilir nakit rezervi 73,7 milyar dolar.

Apple şirketinin son açıklanan mali bilgilerine göre ise, 76,4 milyar dolarlık nakit rezervi bulunuyor.

Mevcut durumda, ABD hükümetinin aylık harcaması gelirinden 200 milyar dolar daha fazla.

Apple ise finansal raporuna göre hızlı bir biçimde para kazanıyor.

Bankada 75 milyar doları aşkın geliri bulunan şirketin, bu parayla ne yapacağı da spekülasyon konusu.

Sektörü takip edenler, şirketin gelirini başka firmaların satın alınması ya da patent alımı gibi stratejik hamleler için kullanacağını düşünüyor.

Apple, yakın zamanda Nortel firmasından patent almak amacıyla Microsoft ile işbirliği yapmıştı.

Şirketin, ses ile kimlik tespiti gibi teknolojiler üreten küçük firmaları da satın almak isteyebileceği tahmin ediliyor.

ABD hükümeti ise ciddi bir borç kriziyle karşı karşıya.

Temsilciler Meclisi'nin ülkenin borç tavanını artırma üzerine bir planı oylaması bekleniyor.

Eğer bir uzlaşmaya varılamazsa, federal hükümet 14,3 milyar dolarlık limitine ulaşacak.