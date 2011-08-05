Maymunların 'rahatsız etme' işareti

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İngiltere'de bir hayvanat bahçesindeki maymunların yeni bir işaret dili oluşturdukları keşfedildi.

Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, yalnız bırakılmak isteyen maymunlar gözlerini elleriyle kapatıyor.

Essex kentindeki hayvanat bahçesinde yaşayan vahşi Afrika maymunu mandrillerin işaret dilini birbirlerine öğrettikleri düşünülüyor.

Gazetenin haberine göre, hayvanat bahçesi çalışanları Milly isimli dişi maymunun eliyle gözlerini kapadığını ilk defa 1999 yılında fark etmiş.

Milly gözlerini kapatmaya ilk başladığında, hayvanat bahçesi yetkilileri gözüyle ilgili bir rahatsızlığı olduğunu düşünerek veterinere götürmüş.

Afrika, Avrupa ve Amerika'da maymunları inceleyen araştırmacı Mark Laidre 2007 yılında hayvanat bahçesini ziyaret edene kadar Milly'nin davranışının önemi fark edilmemiş.

Laidre, Daily Telegraph'a yaptığı açıklamada, bu davranışa daha önce rastlamadığını ve önemini hemen fark ettiğini söylüyor.

Laidre, gözlerini kapatan maymunlara diğer maymunların fazla yaklaşmadığını gözlemlediğini de ekliyor.

Milly'nin davranışının diğer maymunlar tarafından da zamanla öğrenildiği düşünülüyor.

Haber, daha önce de maymunların genetik veya doğa kaynaklı nedenlerle işaretle anlaşma yöntemleri geliştirdiğini ancak ilk defa kültürel nedenli bir harekete rastlandığını söylüyor.