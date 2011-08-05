ABD'li dini lider çocuklara tecavüzden suçlu bulundu

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ABD'de bir mahkeme jürisi, çok eşli dini lider Warren Jeffs'i çocuklara cinsel saldırıdan suçlu buldu.

Mormonlardan kopan bir mezhebin lideri olan Warren Jeffs, iki genç kızı kendi ifadesiyle ''ruhani evliliklere'' zorlamakla ve kızlardan birini 15 yaşındayken hamile bırakmakla suçlandı.

Polis, Warren Jeffs'in lideri olduğu kilisenin batı Teksas'taki çiftliğine 2008 yılında baskın düzenledikten sonra kendisini tutuklamıştı.

Savunmasını avukatsız yapan Warren Jeffs, dini zulmün kurbanı olduğunu söyledi.

Yargıcın henüz açıklamadığı cezanın ömür boyu hapis olma olasılığı var.

Dava sırasında mahkemeye ifade veren bir uzman, DNA numunelerinin 15 yaşında hamile kalan kızın çocuğunun babasının Warren Jeffs olduğunu neredeyse kesinkes gösterdiğini belirtti.

Savcılık ayrıca, kendine nasıl cinsel zevk verebileceklerini genç kızlara anlatan Warren Jeffs'in ses kayıtlarını jüriye dinlettirdi.

Ilımlı Mormonlardan yaklaşık 100 yıl önce ayrılmış olan mezhebin çoğunluğu Arizona ve Utah'ta yaklaşık 10 bin üyesi var.