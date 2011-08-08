'İngiltere'nin Suriye'ye iletemediği mesajı Türkiye verecek'

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Guardian gazetesinde yer alan Simon Tisdall imzalı yorumda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye yönetimine yaptığı ''sabrımız taşıyor'' uyarısı irdeleniyor.

Tisdall, ''Türkiye, Suriye'ye İngiltere'nin veremediği mesajı gönderiyor'' başlıklı yazısında, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague'in Suriye'deki baskı konusunda yapabilecek pek bir şeyleri olmadığını itiraf ettiğini kaydediyor.

Ama Suriye'nin daha güçlü komşusu Türkiye'nin daha az pasif olduğunu belirten yazar, Başbakan Erdoğan'ın Esad'ı azarlamak üzere Şam'a Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nu gönderdiğini bildiriyor.

Tisdall'a göre, Türkiye'nin öfkenin eşiğindeki tavrı hem insani hem de stratejik.

Şiddetten kaçanların Türkiye sınırının ötesine geçişlerinin Ankara için başağrısı yarattığını kaydeden Tisdall, Erdoğan'ın Esad'a halkını katletmeye son vermesi ve reform yapması çağrılarını dikkate almaması nedeniyle kızgın olduğunu belirtiyor.

Guardian yazarına göre, Türkiye ayrıca Suriye'de yaşananların PKK'yla mücadeleye sekte vurmasından kaygılı.

Yorum yazısında Ankara'nın bir diğer endişesinin de, giderek daha fazla tecrit edilen Esad'ın İran'la kurduğu ittifak olduğu vurgulanıyor.

Simon Tisdall, eğer uyarıları yine dikkate alınmazsa Türkiye'nin Esad rejimini hedef alacak diplomatik ve ekonomik önlemleri gündeme getirecebileceğini söylüyor.

Guardian yazarı, Suriye'nin kuzeyinde Türk ordusunun kontrolünde bir güvenlik kuşağının oluşturulmasının da gündeme gelebileceğini kaydediyor.