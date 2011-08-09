Kısır sivrisinekler sıtmaya çare olabilir

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Bilim insanları, sıtmanın yayılmasını önlemek amacıyla spermi olmayan sivrisinek üretti.

Uzmanlar, kısır erkek sivrisineklerin doğaya salınmasının sivrisinek nüfusunun azaltılmasında önemli bir adım teşkil edeceğini söylüyor.

Sıtma nedeniyle her yıl bir milyon kişi ölüyor, hastalık ayrıca Afrika'daki çocuk ölümlerinin yüzde 20'sinin sebebi.

Kısır böcek üretimi daha önce de Japonya'da pamuk kurdu ve büyükbaş hayvanlara saldıran kurt sineği lavrası ile uygulanmış ve başarılı olmuştu.

Ancak sivrisineklerin radyasyona maruz kalması, onları daha zayıf kıldı ve çiftleşme konusunda sıtma taşıyan sivrisineklerle baş edemez hale geldiler.

Bunun üzerine araştırmacılar, sivrisineklerin kısırlaştırılması için yeni bir yol keşfetti.

Sivrisineklere, sperm gelişimi için gerekli olan zgp genini devre dışı bırakacak RNA parçaları enjekte edildi.

Aylar süren çalışmalar sonrasında, araştırmacılar 100 civarında kısır sivrisinek üretti.

Dişi sivrisineklerin, bu erkeklerle de çiftleşmeyi seçtiği gözlemlendi.

Dişi sivrisinekler, hayatları boyunca yalnızca bir defa çiftleşiyor.

Dolayısıyla, eğer başarıyla çiftleştiklerini düşünürlerse sivrisinekler döllenmemiş yumurtalar bırakacak.

Bu da zaman içerisinde sivrisinek sayısını azaltacak ve insanlara en çok zarar veren böcek türünün zamanla ortadan kalkmasına yardımcı olacak.