ABD helikopterini düşüren Talibanlar öldürüldü

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Afganistan'daki NATO birlikleri cumartesi günü bir Amerikan helikopkterini düşürerek 38 kişinin ölümüne sebep olan Taliban militanlarının öldürüldüğünü açıkladı.

Afganistan'daki Amerikan kuvvetlerinin başındaki General John Allen tarafından yapılan açıklamada 38 kişinin ölümünden sorumlu kişilerin pazartesi günü gerçekleşen operasyonda etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen operasyonda bir Taliban liderinin de öldürüldüğü belirtildi.

Taliban, aralarında Usame Bin Ladin'i öldüren operasyon timinde görev almış Amerikan askerlerinin de bulunduğu 38 kişiyi taşıyan Chinook isimli helikopterin düşürülmesini üstlenmiş, NATO ise bu bilgiyi doğrulamamıştı.

Düşürülen helikopterde Afgan güvenlik birimleri ve bir de Afgan çevirmen bulunuyordu.

Pentagon'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan General Allen, helikopterin düşürülmesinden sonra sorumluların bulunması için kapsamlı bir operasyon düzenlendiğini belirtti.

General Allen helikopterin düşürüldüğü gece operasyonlarından binlercesini başarıyla tamamladıklarının altını çizdi.

Özel timler tarafından gerçekleştirilen gece operasyonları Afganistan'daki Amerikan birliklerinin sıklıkla tercih ettikleri bir Taliban'la mücadele yöntemi.

Başbakan Obama ve Savunma Bakanı Leon Panetta dün hayatını kaybeden otuz Amerikan askeri için yapılan cenaze törenine katılmışlardı.

Chinook helikopterinde yaşanan ölümler ABD'nin 2001 yılındaki işgalden bu yana tek olaydaki en büyük can kaybı oldu.