Niagara Şelalesi'nde ceset bilmecesi

Niagara Şelalesi'ne düşen bir Japon kız öğrencinin cesedini arayan yetkililer, başka bir cesetle karşılaştı.

Telif hakkı AP Image caption Yetkililer Japon öğrencinin ailesine haber verildiğini açıkladı.

Polisin açıklamasına göre, adı açıklanmayan 20'li yaşlarındaki kız öğrenci, Kanada tarafında şelaleye bakarken kayıp düştü.

Kanada'nın Toronto kentinde eğitim gören öğrencinin 24 metreden düştükten sonra, sürüklendiği kaydedildi.

Yetkililer henüz öğrencinin cesedine ulaşamadı. Ancak arayış sırasında şelalenin tabanında bir erkek cesedi bulundu.

Polis şimdi bu erkek cesedinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Niagara Ulusal Parkı Polis Müdürü Doug Kane, "Halka şelaleyi çevreleyen duvarı aşmanın çok tehlikeli olduğunu hatırlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Güvenlik kameralarının görüntülediği olayda, düşen öğrencinin bir arkadaşıyla birlikte fotoğraf çektirdiği, önce duvarın üzerine oturduğu, sonra da elinde bir şemsiyeyle duvarın üzerine çıktığı kaydedildi.

Duvardan inmeye çalıştığı sırada da, ayağının kaydığı ve şelaleye düştüğü açıklandı.