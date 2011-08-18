Karaçi'de cinayet kurbanlarının sayısı 31'e tırmandı

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Pakistan'ın Karaçi kentinde son 24 saat içindeki şiddet olaylarında en az 31 kişi hayatını kaybetti.

Şiddet olayları iktidardaki PPP partisinin üst düzey liderlerinden eski milletvekili Waja Karim Dad'ın suikaste kurban gitmesiyle tırmandı.

Çarşamba günü Waja Karim Dad dahil 13 kişinin cesedi bulunmuştu. Polis bunu daha sonra kentin çeşitli yerlerinde çuvallara konmuş halde bulunan başka cesetlerin izlediğini söylüyor.

İşkence izi

Cesetlerin üzerindeki darp izleri ve bazılarının gözlerinin oyulmuş oluşu, öldürülenlerin önce kaçırılıp işkenceden geçtiğine işaret ediyor.

Gözlemciler Karaçi'nin ana siyasi partisi MQM'in koalisyon hükümetine yeniden katılma kararı ile cinayetler arasında bağ kuruyor.

MQM partisi, PPP önderliğindeki koalisyondan şiddet olayları karşısında yetersiz kalındığını gerekçe göstererek çekilmişti.

Polis, Karaçi'de sadece Temmuz ayında bu tip saldırılara kurban gidenlerin sayısının 315 kişi olduğunu söylüyor.

Karaçi'de bulunan BBC muhabiri Shoaib Hasan, ilk başta siyasi amaçlı olduğu düşünülen öldürme olaylarında artık sıradan insanların da ayırt etmeksizin hedef alınmaya başladığını bildiriyor.

Tutuklanan yok

Silahla vurularak öldürülenler arasında kadınlar, çocuklar ve okul çağında futbolcu gençler de var.

Muhabirimiz, Karaçi'nin artık hiçbir mahallesinin güvenlikli olmadığını belirtiyor.

Şimdiye değin cinayetlerle ilgili tek bir kişi dahi tutuklanmadı. Rakip siyasi taraflar arasında uzlaşma sağlama çabalarına karşın şiddetin sürmesi kaygıları artırıyor.

Bazı güvenlik yetkilileri, katillerin üst düzey siyasetçilerin koruması altında olduğunu söyledi.