Irene kasırgası Bahama Adaları'nı vurdu

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Bahama Adaları'nı etkisi altına alan Irene kasırgası güneydeki adalarda onlarca evi tahrip etti.

Halen üçüncü kategori şiddetinde olduğu belirtilen Irene kasırgası, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyılarına doğru saatte 185 kilometre hızla ilerliyor. Irene'in hızının giderek artması bekleniyor.

Acklins Adası'ndaki Lovely Bay yöresinin çok büyük tahribata uğradığı bildiriliyor. Ancak henüz adadan ölü veya yaralı haberi alınmadı.

Tribune gazetesi, internet sitesindeki haberinde, "bazı evlerin tamamen sellere kapılıp gittiğini, bazılarının çatılarının tümüyle uçtuğunu, elektrik hatlarının koptuğunu, yolların köklerinden sökülen ağaçlarla kapandığını" bildirdi.

Dev kasırganın Karayip adalarında sellere ve elektrik kesintilerine yol açığı bildiriliyor.

Bugün Türkiye saatiyle 15'te, Irene kasırgası, Bahama Adaları'nın başkenti Nassau'nun 105 km. kuzeydoğusunu etkilemekteydi.

Kasırga şimdi, Bahama'ların kuzeybatısındaki daha kalabalık nüfusun bulunduğu adalara doğru yol alıyor.

Bahama Adaları'na bağlı olan Mayaguana Adası'ndan bir emniyet yetkilisi, Irene kasırgasının evlerin çatılarını uçurduğunu ve bazı ağaçları kökünden söktüğünü duyurdu.

ABD'nin Miami kentindeki Ulusal Kasırga Merkezi, Irene kasırgasının Amerika sınırlarına ulaştığı sıralarda şiddetinin dördüncü kategoriye ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Doğu ABD hazırlanıyor

ABD'nin doğu kıyılarındaki eyaletlerde yaşayanlar, kasırgaya karşı gıda malzemelerini depolamaya başladı. Kuzey Carolina açıklarındaki adaların ise boşaltılmaya başlandığı bildiriliyor.

Amerikan yetkilileri, güneydoğu kıyılarında kasırgayla birlikte yükselen deniz sularına, yüksek dalgalara ve büyük gelgitlerle akıntılara karşı halkı uyardı.

Kasırganın bu sabah bulunduğu noktadan 1600 km. kuzeyde olan New York'da, Belediye Başkanı Michael Bloomberg, kentin plajlara bakan alçak mahallelerinde yaşayanları, hafta sonunu daha yüksek alanlarda geçirmeye çağırdı.

Küba ve Dominik Cumhuriyeti'nde de etkili olan kasırga nedeniyle Karayipler'de binlerce kişi evlerini terk etti.

Puerto Rico'nun başkenti San Juan'da taşan bir nehir yakınında otomobil süren 62 yaşında bir kadın hayatını kaybetmişti.