Nijerya'da sel felaketi en az 100 can aldı

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Nijerya'da sel felaketinden ölenlerin sayısının en az 102'ye yükseldiği bildiriliyor.

Nijerya Kızılhaçı'nın verdiği bilgiye göre, ülkenin güney batısındaki Ibadan kenti içi ve çevresindeki sel felaketinin kurbanlarının çoğu çocuk.

Geçen hafta Cuma günü başlayan yağmurların yol açtığı seller nedeniyle üç köprü yıkıldı, bir baraj taştı ve kent içindeki birçok bina sular altında kaldı.

Kızılhaç yetkilisi Umar Mairiga, kent merkezindeki evlerin birçoğunun tahrip olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Kentteki kurbanların çoğu da sel sularına evlerindeyken yakalananlar.

Nijerya'da yağmur mevsiminde barajlarda sık sık taşma görülüyor ancak bu yıl özellikle fazla yağış düşmesi nedeniyle tahmin edilenin üzerinde tahribat yaşandı.

Geçen yıl seller nedeniyle ülke çapında 500 bin kişi yerinden edilmişti.

Hafta sonu başlayan seller Ibadan'da kanalizasyon sisteminin de çöpler ile tıkanmasına yol açtı.

Kentte şimdiye kadar iki bin kişi evsiz kaldı.