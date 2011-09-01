Wikileaks'le Guardian arasında 'sızdırma gerilimi'

Telif hakkı AFP

İnternette belge sızdırma sitesi Wikileaks, belgelerin elden geçirilmeden, ham şekliyle sızdırıldığını, bundan da Guardian gazetesinin sorumlu olduğunu söylüyor.

Gazete hakkında yasal girişimde bulunduğunu açıklayan Wikileaks, belgeleri önce inceleyip, sonra da bazı isimlerin üzerlerini, güvenlik nedeniyle karartıp yayına veriyor.

Guardian ise, iddiaları reddederek, sorunun güvenlik açığından kaynaklandığını duyurdu.

Wikileaks, Twitter üzerinden yayımlanan açıklamasında, ''Guardian'dan bir gazeteci, daha önce tespit edilememiş bir ihmal ya da kötü niyetle, Wikilieaks'in cablegate'le ilgili şifresini yayınladı. Dışişleri Bakanlığı'nı konuyla ilgili olarak bilgilendirdik ve yasal girişim başlattık'' dedi.

Amerikan büyükelçilikleriyle Dışişleri Bakanlığı arasındaki yazışmalar, Aralık 2010'dan bu yana, aralarında Guardian ve New York Times'ın bulunduğu bazı gazetelerde yayımlanıyor.

Belgelerin ham halinin, internetteki dosya paylaşım sitelerinde bulunduğu, bu dosyalara girişi sağlayan bir şifrenin de, bir Guardian muhabirinin yazdığı kitapta yayımlandığı öne sürüldü.

Guardian, şifrenin varlığını doğruladı; ancak kitapta dosyaların internette nerede olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığını savundu.

Gazete, ayrıca Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın, kendilerine, "şifrenin geçici olduğunu, bir kaç saat içinde silineceğini" söylediğini de aktardı.

Guardian, Şubat 2011'de yayımlanan kitap konusunda Wikileaks'ten kendilerine herhangi bir uyarı ya da kaygı iletilmediğini de kaydetti.

Amerikalı yetkililer ise, belge ve bilgilerin dışarı sızmasının, büyükelçiliklerinin haber kaynaklarının yanısıra, insan hakları savunucuları ve belgelerde anlatımlarına yer verilen kişiler için tehlike yaratacağı uyarısında bulunuyor.