Afganistan'da 'Kendinizi Yakmayın' kampanyası

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Afganistan'da yaşanan "kendini yakma" vakalarının ciddi boyutlara ulaşması üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından bir kampanya başlatıldı.

Kampanya kapsamında yanık olaylarına yol açtığı tahmin edilen mutfak kazalarının önlenmesi ve yüksek derece yanıkların sebep olduğu ciddi sağlık sorunlarına dikkat çekilmesi hedefleniyor.

BBC'ye konuşan sağlık bakanı Suray Dalil geçen sene ülke çapında 22 bin kişinin yanıklar sebebiyle sağlık kurumlarına başvurduğunu söyledi.

Bakan bu vakalardan iki binden fazlasının yüksek derecede yanıklar olduğunu ve yalnızca Kabil ve Herat şehirlerindeki hastanelerde 230 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

"Kadınlar intihar amacıyla kendilerini yakıyor"

Afganistan'dan bildiren BBC muhabiri Jill McGivering, yanık vakaları arasında ne kadarının intihar olduğunu tespit etmenin bir hayli zor olduğunu belirtiyor.

İntihar amacıyla kendini yakmanın özellikle Herat bölgesinde sıklıkla karşılaşılan bir durum olduğunu söyleyen Jill McGivering, kendini yakanların büyük kısmının da kadınlar olduğuna dikkat çekiyor.

BBC Muhabiri, yanma sebebiyle hastanelere yansıyan olayların büyük çoğunluğunun kadınların başına gelmesinin, kadınların kendilerini yakarak intihar ettiğini düşündürdüğünü belirtiyor.

Kadınların kendilerini yakmalarının sebeplerinin, aile içinde uygulanan şiddet ve istismara uğramaları olduğunu belirten Jill McGivering, "ailelerin intihar olaylarını gizlemeleri sebebiyle hangi yanık vakasının intihar olduğunun tespit edilmesi neredeyse imkansız" diyor.