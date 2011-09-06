Afgan hapishanelerine nakiller durduruldu

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NATO'nun Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (ISAF), yaygın şekilde işkence yapıldığı yolundaki haberler üzerine gözaltına alınan kişilerin bazı Afgan hapishanelerine naklini durdurdu.

BBC'ye ulaşan bilgilere göre, bu uygulama 8 vilayette askıya alındı; ayrıca ülkenin terörle mücadele birimi de karar kapsamına alındı.

Olaylı Kandahar vilayetinde gözaltına alınan zanlıların Afgan hapishanelerine tesliminin aylar önce durdurulduğu öğrenildi.

Henüz yayımlanmamış bir BM raporunda, NATO güçlerince teslim edilen tutukluların sistemli şekilde tacize uğradığı, hortumla dövüldükleri, cinsel tecavüzle tehdit edildikleri, kimi kez de zanlılara elektrik akımı verildiği belirtiliyor.

Sözü edilen olaylardan birinde, 19 yaşındaki bir tutuklunun iki hafta boyunca süreyle dövüldüğü, söz konusu kişinin sonunda şiddetli kanama ardından öldüğü kaydediliyor.

Bu kişilerin birçoğunun, isyancı oldukları gerekçesiyle hapishanelerde alıkonulduğu ve bir suçlama getirilmeden hapsedildikleri belirtiliyor.

Söz konusu hapishaneler, Afgan polisinin ve istihbarat kuruluşunun kontrolünde.

'NATO'nun işi zorlaşacak'

BBC'nin Kabil muhabiri Quentin Sommerville, bir ISAF yetkilisinin, bu olayları, NATO'nun yabancı askerleri geri çekip Afganlara daha fazla sorumluluk verme planları açısından, "önemli bir aksaklık" olarak nitelediğini aktarıyor.

Bazı bölgelerde "Afgan güvenlik güçlerine güvenilemeyeceği" belirtilmekte.

Bir BM yetkilisi, Afganistan hükümetinin sözü edilen sorunları en üst düzeyde yetklileri aracılığıyla incelediğini bildirdi.