Çin postanesinden 'aşk mektubu hizmeti'

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Boşanma vakalarının giderek arttığı Çin'de Posta İdaresi, yeni evli çiftlerin aşklarının daim olması için yeni bir hizmet sunuyor:

Evlendikleri gün yazdıkları aşk mektuplarını teslim alıp, yedi yıl sonra postalama hizmeti.

Evlilikte yedinci yıl en tehlikeli dönemlerden biri olarak görülüyor.

İçinde özel bir mesajın yazılabileceği kartlar bulunan zarflar Pekin'de 9 Eylül'de (9/9) satışa çıktı.

Bu tarih uğurlu olarak görülüyor çünkü Çincede "dokuz dokuz" sözlerinin telaffuzu, "ebediyyen" kelimesine çok yakın.

Çin Posta İdaresi'nin zarfları, Pekin'deki 17 nikah dairesinde de dağıtılacak.

Ülkede yayınlanan Global Times gazetesine demeç veren Ma adlı bir yetkili "Bu aşk mektuplarının gelecekte bazı evlilikleri kurtarmasını umuyoruz." dedi.

Resmi verilere göre geçen yıl Pekin'de 21 bin kişi boşandı. Bu rakam 2004'te 12 binin altındaydı.