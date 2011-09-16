Yanlış sokağa sapan baba, ebe oldu

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Doğum yapmak üzere olan karısını hastaneye yetiştirmeyi beceremeyen baba, kızını arabada doğurtmak zorunda kaldı.

İskoçya'da yaşanan olayda sonradan Emily ismi verilen bebek sağlıklı bir şekilde hayata gözlerini açtı.

Aberdeen şehrinde yaşayan Pavel-Anita Pyrchala çifti, Anita'nın sancılarının sıklaşması üzerine arabalarıyla hızla yola koyuldular.

Doğumun gerçekleşeceği hastaneye yaklaşırken, arabayı kullanan baba adayı Pavel yanlış sokağa saptığını fark etti.

Ancak Anita'nın sancıları iyiden iyiye sıklaşmıştı ve kocasından hemen arabayı durdurup, doğuma yardımcı olmasını istedi.

"O an yalnızca karımın sözünü dinlendim" diyen Pavel, arabanın ön koltuğunda kızlarının doğumuna yardımcı oldu.

Pavel yeni doğan bebeklerini karısının kucağına verir vermez, doğum kliniğine doğru yola koyuldular.

Hastaneye ulaşır ulaşmaz bebeğin göbek bağı kesen doktorlar, bebeğin herhangi bir sağlık sorunu yaşamamış olduğunu belirttiler.

"Doğum gerçekdışı bir şekilde gerçekleşti, bunu yapmış olduğuma hala inanamıyorum" diyen baba Pavel ileride çocuklarına anlatacakları güzel bir anıları olmasına sevindiklerini ifade etti.