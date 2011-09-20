Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Rabbani öldürüldü

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Afganistan'da Taliban'la müzakere çabalarına öncülük eden Yüksek Barış Konseyi Başkanı Burhaneddin Rabbani, başkent Kabil'de evine düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Afgan yetkililere göre, saldırı sırasında Rabbani, iki Taliban üyesiyle görüşüyordu. Ama bu kişilerin saldırıda rolü olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bazı kaynaklar, bunun bir intihar saldırısı olabileceğini söylüyor. Eski Afganistan cumhurbaşkanlarından olan Rabbani, aynı zamanda muhalefet lideriydi. Rabbani yakın bir zaman önce İran'da bir dini konferansa katılmış ve Müslüman din adamlarını, intihar saldırılarına karşı seslerini yükseltmeye çağırmıştı. Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Yüksek Barış Konseyi'ni Afgan halkının en büyük umudu olarak nitelemiş ve Taliban'dan bu fırsatı değerlendirmesini istemişti. Ancak üyeleri arasında yıllarca Taliban'a karşı savaşan silahlı grupların liderlerinin de olması nedeniyle, bazı çevreler Konsey'in barış çabalarında başarıya ulaşacağına ihtimal vermiyordu.