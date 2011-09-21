Kaddafi güçleri Sebha'yı kaybediyor

Telif hakkı sirte

Libya'nın çoğunu kontrolünde bulunduran Ulusal Geçiş Konseyi, eski lider Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin son kalelerinden biri olan güneydeki Sebha kentini büyük ölçüde ele geçirdiklerini söylüyor.

Konsey, savaşçılarının kent merkezine vardığını ancak bazı mahallelerde direnişin sürdüğünü belirtti.

100 bin nüfuslu Sebha kenti, başkent Trablus'un 750 km güneyinde, çölün ötesinde yer alıyor.

Güneye kaçış yollarının, özellikle de Nijer'e kaçış yolunun üzerinde olduğu bildiriliyor.

Son zamanlarda Nijer'e sığınan yüzlerce asker ve Kaddafi komutanı buradan geçtiği için, Ulusal Konsey güçlerinin Sebha'yı ele geçirmeye kararlı olduğu kaydediliyor.

Ulusal Geçiş Konseyi'nin askeri sözcüsü Ahmed Bani, Reuters ajansına verdiği bilgide "El Menşiye bölgesi hariç Sebha elimizde. Burası direniyor ama düşecek." dedi.

Konsey hafta başında da Sebha'daki havaalanı ile ana karargahı ele geçirdiklerini ve Kaddafi güçlerinden 150 kişiyi tutsak ettiklerini söyledi.

Kentte Sahra Çölü'nün güneyinden gelme çok sayıda kişinin bulunduğu ve bunların, Kaddafi ordusundaki yabancı paralı askerlere karşı başlatılan kampanyaya hedef olmaktan korktukları bildiriliyor.

Kaddafi'ye bağlı güçlerin direndiği Beni Velid ve Sirte'de de şiddetli çatışmalar olduğu belirtiliyor.

Sirte'deki doktorlar 15 Eylül'de çatışmalar başladığından beri Kaddafi yanlısı güçlerden yaklaşık 50 kişinin öldüğünü, 200'den fazlasının yaralandığını söylüyor.

Kaddafi'nin memleketi olan Sirte'de halkın çoğunluğunun devrik lideri desteklediğini Ulusal Geçiş Konseyi kaynakları da kabul ediyor.

Bu arada Geçiş Konseyi'nin geçici başbakanlığa atadığı Mahmud Cibril, BM'nin New York'taki Genel Kurul toplantısına katılıyor.

Cibril yeni hükümeti 10 güne kadar ilan etmeyi umduklarını söyledi.