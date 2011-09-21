Filistin'de 'BM sürecine' destek gösterileri

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Filistin'in Birleşmiş Milletlerde devlet olarak tanınması sürecine destek veren binlerce Filistinli, Batı Şeria'da yürüyüşler ve kutlamalar yapıyor.

Filistin lideri Mahmud Abbas'ın isteğiyle düzenlenen gösterilere geniş çapta katılım olduğu belirtiliyor.

Ramallah, Beytüllahim, Nablus ve El Halil şehirlerinde okullar ve kamu birimleri, yürüyüşlere katılımın artması için tatil edildi.

Özellikle, Filistin Özerk Yönetimi'nin merkezi olan Ramallah'da yürüyüşler festival havasında geçmekte.

Bu arada bu sabah yayımlanan Filistin gazetelerinde Kudüs'te de en az dört gösterinin düzenleneceği ve bu gösterilerde Yahudi yerleşimcilerin gerilim yaratabileceği söylendi.

Gösteriler kapsamında, şu ana kadar El Halil şehrinde küçük yaştaki az sayıda çocuğun İsrail polisine taş atması dışında olumsuz bir olayın yaşanmadığı belirtildi.

"Haklıyız ama hayatımız zorlaşacak"

Bu arada Filistin'de yapılan yeni bir kamuoyu araştırması Filistinlilerin büyük çoğunluğunun Birleşmiş Milletlerde devlet olarak tanınma mücadelesini doğru bulduğunu ortaya koydu.

Filistin Politika Araştırma Merkezi isimli bağımsız kurumun bin iki yüz kişiyle görüşerek ulaştığı sonuçlara göre ankete katılanların yüzde 83'ü süreci desteklerken, yüzde 78'i devlet statüsü kazanılması halinde yaşamlarının zorlaşacağını düşünüyor.

Öte yandan Mahmud Abbas'ın devlet olma talebini cuma günü Genel Kurul'a yapacağı konuşma ardından hayata geçirmesi ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a resmi başvuru dilekçesini sunması bekleniyor.

Filistin lideri Mahmud Abbas, son günlerde art arda Birleşmiş Milletler'e devlet olarak katılma talebinden geri adım atmayacakları yönünde güçlü mesajlar verdi.

Yoğun baskı altında olduklarını ama kararlarından geri dönmeyeceklerini belirten Abbas bu hafta başında "Gayretlerimiz üyelik talebi için; başka fikirleri tartışmayacağız." demişti.

Abbas, "Dolaylı olsun doğrudan olsun tüm müzakereler, İsrail'in inadı yüzünden sonuça varmadı" diyor.