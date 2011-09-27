Zagor, Mister No ve Dylan Dog yetim kaldı

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Aralarında Zagor, Mister No ve Dylan Dog'un da bulunduğu birçok popüler çizgi roman karakterlerinin yaratıcısı Sergio Bonelli hayatını kaybetti. 78 yaşında hayat gözlerini yuman Bonelli, dünyanın önde gelen çizgi roman yayınevi Sergio Bonelli Editore'nin kurucusuydu. Bonelli'nin ölümü, tanısı konulamayan bir hastalık sebebiyle dün gerçekleşti. Yayın evinden yapılan açıklamada "çizgi romanın sıradan bir eğlence aracı olmaktan, saygın bir kültürel tarza dönüşmesinde büyük paya sahip Bonelli'yi kaybettik" denildi. 1932 yılında Milano'da doğan Bonelli, kendisini Tex çizgi romanının yaratıcısı olan babası Gian Luigi Bonelli'den ayırmak için Guido Nolitta ve Annalisa Macchi takma isimlerini kullandı. 1961 yılında ilk uluslararası olarak tanınan karakteri Zagor'u yarattı ve 1980 yılına kadar hemen hemen tüm Zagor hikâyeleri onun kaleminden çıktı. 1975'te ikinci büyük eseri olan Mister No'ya hayat veri. Bonelli'nin şöhretini artıran çizgi roman karakteri ise 1986 yılında ilk kez yayımlanan Dylan Dog oldu. Bonelli'nin hayat verdiği çizgi roman karakterleri Türkiye'de dâhil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde farkı kuşaklardan okuyucuların hayatlarında önemli yer teşkil etmeye devam ediyor.