Suriye'ye BM baskısını artırma girişimi veto edildi

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Birleşmiş Milletler'de muhalif eylemlere karşı uygulanan baskı dolayısıyla Suriye'ye karşı daha sert adımlar atılmasını öngören karar tasarısı Rusya ve Çin'in vetoları ile reddedildi.

Hazırlanan tasarının BM Güvenlik Konseyi'ne sunulması, metinde vetoların önüne geçecek şekilde değişikliklere gidilmesi için bir süredir erteleniyordu.

Müzakerelerin son ana dek sürdüğü bildiriliyor.

Bu nedenle Konsey'e üye Avrupa ülkeleri öncülüğünde hazırlanan taslak, ilk haline göre yumuşatılmış ve Şam yönetimine yaptırım yerine 'hedefe uygun tedbirler' uygulanmasını öngören bir şekil almıştı.

Taslakta Şam yönetimi şiddet olayları nedeniyle kınanıyor, baskılar devam ederse, yaptırımlarla karşılaşabileceği uyarısında bulunuluyordu.

ABD yönetimi BM Güvenlik Konseyi'nce alınacak kararla, Suriye'ye şiddetin son bulması mesajının güçlü şekilde iletilmesini umduğunu kaydediyordu.

Almanya da dünyanın sokaklardaki Suriyelilerle dayanışma içinde olması gerektiğini savunmuştu.

Ancak Rusya, metinde Suriye'nin iç işlerine müdahale edilmemesi ilkesine saygı duyulduğunu kaydeden bir ifade bulunmadığını; askeri bir müdahaleyi olasılık dışı bırakan bir açıklama da olmadığını kaydederek karar tasarısına karşı çıktı.

Çin'in daimi temsilcisi Li Baodong, Suriye'nin içişlerine müdahale fikrine karşı olduklarını kaydetti.

İki daimi üyenin vetosunun yanında, 15 üyeli Konsey'in geçici üyeleri Güney Afrika, Hindistan, Lübnan ve Brezilya da çekimser oy kullandı.

Dolayısıyla, Fransa'nın, İngiltere, Almanya ve Portekiz ile hazırladığı karar tasarısı reddedildi.

Fransa: Veto siyasi tercih

Fransa'nın BM daimi temsilcisi Gerard Araud oylama sonrası, "Bu vetonun taşıdığı anlam konusunda şüpheye yer yok." diye konuştu.

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Araud, "Bu kullanılan ifadelerle ilgili bir mesele değil. Bu bir siyasi tercih meselesi. Bu Konsey'in Suriye aleyhindeki tüm kararlarının reddedilmesi" dedi.

Araud, vetonun kendilerini durdurmayacağını, hiç bir vetonun Suriye yönetimine açık çek veremeyeceğini kaydetti.

Rusya'nın daimi temsilcisi Vitali Çurkin ise, vetolarının Avrupa ile yaklaşımları arasındaki çelişkiye işaret ettiğini, Avrupa heyetlerinin yaklaşımının "krizin barışçı yollardan çözümüne karşı" olduğunu savundu.

Moskova yönetimi böylesi bir kararın, Suriye'ye Libya'da yaşanan türden bir müdahalenin kapısını aralayabileceğine inanıyor.

BM kaynaklarına göre, Suriye ordusunun çeşitli kentlerdeki yönetim aleyhtarı eylemlere müdahalesinde son altı ayda en az 2.700 kişi öldü.

Avrupa Birliği ve ABD bir süredir Şam yönetimine karşı bazı yaptırımlar uyguluyor.

Türkiye'nin yakında Suriye'ye karşı yaptırım kararı alabileceği öne sürülüyor.