Yunanistan'da krizin faturası: İntihar, eroin, HIV

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Bilim adamları, Yunanistan'daki ekonomik krizin halk sağlığına büyük darbe vurduğunu söylüyor:

Tıp dergisi Lancet'te yayınlanan araştırmaya göre Yunan parlamentosundan alınan gayrıresmi veriler, geçen yıl intihar oranının 2009'a göre %25 arttığını ortaya koyuyor.

Buna göre bu yılki artış daha da fazla olacak. Yunan sağlık bakanlığı bu yılın ilk altı ayındaki intihar vakalarının, geçen yılın aynı dönemine oranla %40 daha fazla olduğunu bildirdi.

Araştırmada ayrıca kriz başladığından beri eroin kullanımının arttığı ve pekçok bağımlığının uyuşturucu alabilmek için seks işçiliğine yöneldiği belirtildi.

Bu yüzden de HIV vakalarında bu yıl %50'den fazla artış olması ve hasta sayısının 900'ü aşmasının beklendiği bildirildi.

Toplumda sağlık sorunları artarken, tedavi olabilen hasta sayısı ise azalıyor -- çünkü ailelerin bütçesi ile birlikte sağlık hizmetlerinin bütçesi de daralmış durumda.

Yunan hükümeti kriz yüzünden pekçok ilaca daha düşük fiyat ödeyeceğini ve nakit yerine tahvil vereceğini duyurarak ilaç üreticilerinin tepkisi çekmişti.

Kanser ilaçları

İsviçreli Roche grubu ülkede borçlarını ödemeyen bazı hastanelere kanser ilaçları satmaya ara verdiğini duyurdu.

Ayrıca sokakta yaşayanlar ve uyuşturucu bağımlıları için önleyici programlarda da büyük kesintiler var.

Yunanistan'daki deneyim resesyon yüzünden sağlık bütçesinde büyük kesintiler olursa neler yaşanabileceği konusunda bir uyarı niteliğinde Araştırmacı Martin McKee

Lancet'teki araştırmayı yapan sosyologlardan Cambridge Üniversitesi öğretim görevlisi David Stuckler, "Yunanistan'daki sağlık tablosu endişe verici." dedi.

Stuckler'a göre bazı uyuşturucu bağımlılarının ayda 700 euroya varan devlet yardımını alabilmek ve uyuşturucu tedavi programlarına daha çabuk kabul edilebilmek için AIDS'e yol açan HIV virüsünü kasten kapmaya çalıştığı yolunda haberler var.

Raporda ayrıca 2007-2009 döneminde cinayet ve hırsızlık vakalarının neredeyse ikiye katlandığı belirtiliyor.

Tek iyi haber ise alkol kullanımı konusunda.

Yunanistan'da kriz döneminde alkol kullanımının ve alkollü yakalanan sürücü sayısının azaldığı kaydediliyor.

Resesyonun iki yıldır sürdüğü ülkede borcunu döndürmekte zorlanan hükümet, mali yardım karşılığında sert kemer sıkma önlemleri içeren bir AB-IMF planını kabul etmek zorunda kaldı.

Plan kamuda maaşların azaltılmasını, çok sayıda memur ve işçinin işten çıkarılmasını, vergi toplama yöntemlerinin iyileştirilmesini öngörüyor.

Özel sektörün de kemer sıkmasıyla birlikte ülkede işsizlik %16'yı aşmış durumda.

Araştırmacılardan Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu öğretim görevlisi Martin McKee, ekonomileri aynı şekilde çalkantılı seyreden diğer Avrupa ülkelerinin bu sonuçları iyi incelemesi gerektiğini söyledi.

McKee "Yunanistan'daki deneyim resesyon yüzünden sağlık bütçesinde büyük kesintiler olursa neler yaşanabileceği konusunda bir uyarı niteliğinde." diye konuştu.