ABD'de 'İran bağlantılı terör operasyonu'
Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkililer, İran'la bağlantılı olduklarını söyledikleri iki kişi hakkında Suudi Arabistan'ın Washington'daki büyükelçisine suikast planladıkları iddiasıyla dava açtı.
Adalet Bakanı Eric Holder, planın İran tarafından desteklenip yönetildiğini ve Tahran'dan hesap sorulacağını söyledi.
Holder, New York'ta açılan davada iki zanlı hakkında cinayet tasarlamak, kitle imha silahları kullanmayı ve uluslararası terörizm eylemi gerçekleştirmeyi planlamak suçlamasıyla dava açıldığını kaydetti.
Federal Soruşturma Bürosu FBI Direktörü Robert Muller da, planın başarıya ulaşması durumunda çok sayıda kişinin hayatını kaybedebileceğini söyledi.
Muller, planı bir Hollywood senaryosuna benzeterek, zanlıların Meksika'da bir uyuşturucu kartelini kiralayarak Suudi Büyükelçisi'ni öldürmeyi hedeflediklerini belirtti.