'Vitaminler ölümcül olabilir'

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Bilim adamları vitamin haplarının yaşlı kadınlarda ölüm riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar bir süredir bu hapların yalnızca vücutta vitamin eksikliği varsa işe yarayacağını söylüyordu.

İç Tıp Arşivleri dergisinde yayınlanan yeni araştırma ise fazlasının zararlı da olabileceğini ortaya koyuyor.

Araştırmada beslenmesinde genel olarak bir eksiklik bulunmayan ancak vitamin hapı almaya karar vermiş 50'li ve 60'lı yaşlardaki kadınlar incelendi.

Aldıkları haplar arasında özellikle multivitaminler, folik asit, B6, magnezyum, çinko ve demirin ölüm riskini artırır göründüğü belirtildi.

Ancak araştırmacılar 38 bin ABD'li kadın arasında yaptıkları çalışmanın, kadınların son 20 yılda aldığı vitaminleri hatırlamasına dayandığına vurgu yapıyor.

Zararı olmayacağını düşünmekte yanılıyorlar. Fazlası zehirli olabilir ve farkına varmadan önerilen günlük sınırın üzerine çıkmak da çok kolay. İngiliz Beslenme Birliği'nden Helen Bond

Ayrıca genel sağlık durumu gibi diğer faktörleri kontrol etmenin zor olduğunu da hatırlatıyorlar.

Fakat yine de araştırmalarının, vitaminlerin ancak gerçekten gerekli olduğu ve bunun tıbbi yöntemlerle kanıtlandığı durumlarda kullanılması gerektiğini gösterdiğini söylüyorlar.

Doğu Finlandiya Üniversitesi'nden Doktor Jaakko Mursu ve ekibi "Şu anki verilere bakarak, vitaminlerin genel ve yaygın kullanımını meşru kılacak bir sebep göremiyoruz." diyor.

Demir ve kalsiyum

Araştırmacılara göre örneğin demir hapları ölüm riskini %2,4 artırıyor. Kullanılan demir dozu arttıkça risk de artıyor.

Buna karşılık araştırmada kalsiyum hapları, ölüm riskini azaltır göründü. Ancak bilim adamları bu konuda daha fazla çalışma yapmaları gerektiğini belirterek, doktor tarafından tavsiye edilmedikçe kalsiyum alınmamasını istedi.

İngiliz Beslenme Birliği'nden Helen Bond bazı insanların, örneğin yaşlıların vitamin desteğine ihtiyaç duyabileceğini söylüyor.

Örneğin güneşin fazla görünmediği İngiltere'de 65 yaş üstündekiler için D vitamini tavsiye ediliyor.

Ancak Helen Bond da insanların çoğunun gereksindikleri vitamin ve mineralleri sağlıklı, dengeli bir beslenmeyle alabileceği görüşünde.

Bazı insanların vitaminleri bir tür "sigorta poliçesi" gibi kullandığına dikkat çeken Bond, "Zararı olmayacağını düşünmekte yanılıyorlar. Fazlası zehirli olabilir ve farkına varmadan önerilen günlük sınırın üzerine çıkmak da çok kolay." dedi.