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Avrupa'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın destek bulan ve dev şirketlerin ekonomideki rolünü kınayan protesto eylemlerinin, yarın Londra'da da yankılanması bekleniyor.

Sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter üzerinde örgütlenen protestocular yarın öğle saatlerinde Londra Borsası önünde "barışçı bir işgal eylemi" düzenleneceğini belirtiyorlar.

Bu yıl Batılı ülkelerde tanık olunan, "sıradan vatandaş"ın günümüzün yerleşik ekonomik düzenini kınamak için sokağa döküldüğü eylemlerin başlangıcı, geçen ilkbahar aylarına uzanıyor.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, Puerto del Sol meydanında düzenlenen ilk protesto eylemine, toplumsal anlamda her kesimden insanlar katılmış ve mevcut siyasi partilerle ilişki kurulmamıştı.

15 Mayıs'ta düzenlendiği için "15M" hareketi diye anılan İspanya protestolarının arkasında, işsiz ve genç meslek sahiplerinin internet ortamında oluşturduğu "Gerçek Demokrasi... Şimdi" adlı grup vardı.

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Puerto del Sol'da haftalarca kamp kuruldu; zamanla hareket İspanya'nın tümüne yayıldı, yerel gruplar oluşturuldu.

İspanya'da ortaya çıkan "Indignados" (Öfkeliler) hareketi, tıpkı Tunus'ta başlayan "Arap Baharı" gibi ülkeden ülkeye yayıldı.

İspanyolların kaygı ve protestolarıyla kendi sorunları arasında benzerlik gören tepkili gruplar, benzer kınama eylemlere giriştiler. Bu eylemlerin başını da, kamu alanlarının ve binalarının işgal edilmesi çekiyor.

Ekonomik kriz yayıldıkça, protestolar da yayıldı. Yunanistan, Fransa, İsrail, Belçika ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra "sınır tanımayan öfkeliler hareketi", şimdi İngiltere'de de sesini duyuruyor.

Bütün bu ülkelerdeki yakınmalar benzer nitelikli. Örneğin İspanya'daki protestocular sermaye hareketlerinin daha sıkı kontrol edilmesini, bankalara ve varlıklı bireylere daha fazla vergiler getirilmesini, kamu hizmetlerinin korunmasını isterken; Yunan protestocular hükümetin sorumlu olduğu ekonomik hataların faturasını ödemek istemediklerini söylüyor, kamu harcamalarındaki kesintileri kınıyor.

İsrail'de hayat pahalılığı, konut fiyatları ve sosyal adaletsizlik kınanırken, Belçika yalnızca Belçikalı değil, diğer Avrupa ülkelerinden de gelen protestocuların buluştuğu bir kavşak oldu.

Fransız protestocular ise, 2010 yılında yayımladığı kitabında, sosyal adaletsizliğin ve piyasaların gücünün barışçı şekilde protesto edilmesini, yeniden özgün demokratik değerlere dönülmesini isteyen 93 yaşındaki Alman asıllı Fransız yazarı Stéphane Hessel'in çağrıları etrafında toplandı; kimi Fransızlar Madrid'de başlayan gösterilere katılırken, çeşitli Fransız kentlerinde de protesto eylemleri düzenlendi.