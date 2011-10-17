Kaddafi'nin sarayı yıkılıyor

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Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi'nin başkent Trablus'taki sarayı Bab-ül Aziziye buldozerlerle yıkılmaya başlandı.

Geçici yönetimin liderleri, "despotluğun simgesini yıkma zamanının geldiğini" söyledi. Günlerdir Kaddafi karşıtı güçler, devrik liderin memleketi Sirte'deki direnişi kırmaya çalışıyor.

'Hamis Kaddafi öldürüldü'

Kaddafi'nin nerede olduğu bilinmiyor. Ancak Kaddafi yanlısı bir televizyon kanalı, devrik liderin oğlu Hamis Kaddafi'nin öldüğünü kabul etti. Suriye merkezli El Rai kanalının Facebook sayfasında Hamis Kaddafi'nin 29 Ağustos'ta Trablus'un güneydoğusundaki Tarhuna'da öldürüldüğü belirtildi. Ancak bu haberi bağımsız kaynaklarca doğrulatmak mümkün değil. Daha önce Kaddafi'nin oğullarıyla ilgili ölüm ya da yakalanma haberlerinden bazıları doğru çıkmamıştı. Ahmet Gargori adlı bir askeri yetkili, Bab-ül Aziziye sarayının bulunduğu alanın parka dönüştürüleceğini söyledi. Saray'ın bir zamanlar Kaddafi'nin ateşli konuşmalar yaptığı avlusunda bir süredir evcil hayvan pazarı kuruluyor. Bab-ül Aziziye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sivillerin korunması amacıyla hava saldırılarına izin vermesinden sonra, NATO uçaklarınca defalarca hedef alınmıştı. Ulusal Geçiş Konseyi'ne bağlı isyancı güçlerin 23 Ağustos'ta Trablus'a girmelerinden sonra saray yağmalanmıştı.