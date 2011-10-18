'Gilad Şalit İsrail'e teslim edildi'

Hamas, beş yıldır rehin tuttuğu İsrailli asker Gilad Şalit'i İsrail'le varılan tutsak takası anlaşması çerçevesinde serbest bıraktı.

İsrail ve Hamas arasındaki anlaşma bu sabah saatlerinde uygulanmaya başlandı. İsrail'in anlaşma gereği serbest bırakmayı taahhüt ettiği 1,027 Filistinli tutuklu ve hükümlüden 447'sinin tahliyesine başlamasıyla Hamas da Şalit'i önce Refah geçiş noktasında Mısırlı yetkililere teslim etti.

Filistinli tutsakların tahliyelerinin güven içinde tamamlandığı anlaşıldıktan sonra da Şalit İsrailli yetkililere teslim edildi.

Şalit 2006 yılında kazdıkları tünelden İsrail tarafına geçen Hamas militanları tarafından kaçırılmıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Hamas saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin yakınlarının takas anlaşmasının 48 saat ertelenmesi talebiyle yaptıkları başvuruyu reddetti.

Mısır'ın arabuluculuğunda varılan tutsak anlaşması kapsamında ilk adım Hamas'tan geldi.

Salı günü sabah saatlerinde Gazze ile Mısır arasındaki Refah Geçişi'nden Mısır tarafına götürülen Şalit, İsrailli yetkililerin de hazır bulunduğu bir ortamda Mısırlı yetkililere teslim edildi. Öğle saatlerinde İsrail'e teslim edilen Şalit'in daha sonra Mısır ve İsrail arasındaki Kerem Şalom geçiş noktasından İsrail tarafına geçirilmesi öngörülüyor.

Sonraki adım ise Şalit'in ailesiyle telefon görüşmesi yaptıktan sonra kısa bir tıbbi kontrolden geçirilmesi ve helikopterle İsrail'de bir askeri üssüne götürülmesi olacak.

Tarihi olarak nitelenen tutsak takası nedeniyle hem İsrail hem Filistin tarafında kutlamalar yapılırken, İsrailliler Şalit'i ''İsrail'in evladı'' ifadesiyle karşılamaya hazırlanıyor.

Filistinliler ise İsrail cezaevlerinden tahliye edilen tutsakların getirileceği geçiş noktalarında ellerinde bayraklarla kutlamalara başladı.

Reuters ajansına göre, ilk serbest bırakılan tutsakların tümü kadın. Filistinli tutsaklara Mısır güvenlik görevlileri eşlik ediyor.

Kalan 550 Filistinli tutsağın ise gelecek ay serbest bırakılması öngörülüyor.

İsrail cezaevlerinde 5 bin Filistinli tutuklu ve hükümlü olduğu bildiriliyor

Netanyahu'dan mektup

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, yakınlarını kaybeden İsrailli ailelere hitaben kaleme aldığı mektupta, "Bu iğrenç suçları işleyen bu alçak insanların yaptıklarının bedelini tam olarak ödemeyecekleri gerçeğini kabullenmenin zorluğunu anlıyorum" dedi.

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Türkiye'ye sürgün

Gazze'ye geçecek ya da sürgüne gidecek Filistinli tutsakların Kerem Şalom geçiş noktasından Mısır'a girmeleri bekleniyor.

Mısır, sınır dışı edilen kişileri Türkiye, Suriye ve Katar gibi ülkelere gönderecek.

40 Filistinli'den 10'unun Türkiye'ye gideceği, kalanının da Suriye ve Katar'a gönderileceği bildirildi.

Filistin Yönetimi üçüncü ülkelere gönderilecek tutsaklar için yeni pasaportlar hazırladı. Batı Şeria'ya gidecek Filistinliler ise Bituniya kontrol noktasında Filistin Yönetimi'ne teslim edilecek.

Bu sırada Gilad Şalit Tel Nof'ta daha kapsamlı bir muayeneden geçtikten sonra ailesi ve Netanyahu ile bir araya gelecek.

Ailesi Şalit'in serbest bırakılması için yürüttükleri kampanya sırasında Kudüs'te 16 ay boyunca bir protesto çadırında yaşadı.