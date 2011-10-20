ETA'dan silahlı mücadeleye veda

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İspanya'da Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA örgütü kesin olarak silahlı faaliyetlerine son verdiğini açıkladı.

Örgüt adına yapılan açıklamada, Bask bölgesinde geleceği diyalog ve uzlaşmanın şekillendirmesi çağrısında bulunuldu.

ETA'nın silahları bırakması kimi gözlemcilere göre, Batı Avrupa'da faaliyet gösteren ayrılıkçı son silahlı grubun da sonunun habercisi.

ETA'nın açıklaması, San Sebastian kentinde toplanan önde gelen uluslararası isimlerin örgüte ve İspanya hükümetine 40 yıldır devam eden çatışmaları sona erdirmek için diyalog çağrısını izliyor.

Konferans'a eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın yanısıra İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu İRA'nın siyasi kanadı olarak görülen Sinn Fein'in lideri Gerry Adams ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in Kuzey İrlanda barış süreci müzakerelerinde kilit rol oynayan danışmanı Jonathan Powell da katılmıştı.

Örgüt 40 yıl içinde toplam 829 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

AB ve ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen ETA 1960'lardan bu yana Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele veriyor.

Örgüt, ocak ayında ateşkes ilan etti. Ancak İspanya hükümeti örgütün siyasi bir tehdit olarak kalmaya devam ettiğini, tamamen tasfiye edilmesi gerektiğini savunuyordu.

1973'te başbakana saldırı

AB ve ABD tarafından terör örgütü olarak nitelenen ETA eylemlerinde 800 civarında kişi hayatını kaybetti.

Örgüt 1973 yılında diktatör Franco'nun yakın çalışma arkadaşı, dönemin İspanya Başbakanı Luis Carreo Blanco'nun hayatını kaybettiği saldırıdan da sorumlu tutuluyor.

1980 ETA'nın en kanlı eylem yılı olmuş, saldırılarda sadece o yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Örgütün nihai bir açıklama yapacağı haftalardır söylenti düzeyinde dile getirilen bir beklentiydi.

Ancak son günlerde konferans nedeniyle dikkatlerin Bask bölgesine yoğunlaştığı bir dönemde örgütün bir açıklama yapabileceği de söyleniyordu.

Geçen ay hapisteki ETA üyeleri örgüte şiddete son vermesi çağrısında bulunmuşlardı.

Eta'nın siyasi destekçileri de barışçı yollarla mücadeleye taahhütlerini daha önce açıklamışlardı.

Konferansa iktidardaki Sosyalist Parti'nin Bask bölgesindeki kadroları ve Bask milliyetçileri de katılmış, ana muhalefet muhafazakarlar ise konferans davetini reddetmişti.

İspanya hükümetinin sınavı

BBC diplomasi muhabiri James Robbins, açıklamanın İspanya hükümeti için de bir sınav olduğuna dikkat çekiyor.

İspanya hükümeti, ETA ya da yasadışı ilan edilen siyasi kanadı Batasuna'yla doğrudan görüşmeyi kabul etmemişti.

Robbins, ancak ETA'nın açıklamasının cezaevlerindeki yüzlerce örgüt üyesinin serbest bırakılması ve örgütün cephanesinin tasfiyesi için karmaşık bir müzakere sürecinin de önünü açabileceği yolunda işaretler de bulunduğunu aktarıyor.