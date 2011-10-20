'Kaddafi yakalandı'

Telif hakkı BBC World Service

Libya'daki yeni yönetim, devrik lider Muammer Kaddafi'nin yakalandığını söylüyor.

Henüz doğrulanamayan haberlere göre Albay Kaddafi bugün düşen Sirte'de ele geçirildi.

Libya'da yeni yönetime yakın bir televizyon kanalı, Kaddafi'nin aldığı yaralardan kurtulamayarak öldüğünü öne sürdü.

Ulusal Geçiş Konseyi komutanlarından Muhammed Leyt ise "Onu yakaladık. Ağır yaralı ama hala nefes alıyor." dedi.

Leyt yakalandığı sırada Kaddafi'nin üzerinde haki üniforması, başında da sarık olduğunu söyledi.

Kaddafi'nin ambulansla yerel bir hastaneye, oradan da Misrata'ya götürüldüğü belirtildi.

Ulusal Geçiş Konseyi'nden bir başka kaynak ise Kaddafi ile beraber oğlu Mutasım'ın ve sözcüsü Musa İbrahim'in de yakalandığını kaydetti.

Kutlamalar

Haberin Libya televizyonunda duyurulmasıyla birlikte pekçok kentte halkın sokaklara dökülerek kutlamalara başladığı belirtiliyor.

Telif hakkı AFP Image caption Kaddafi'yi yaralı halde gösterdiği öne sürülen bir cep telefonu kaydından bir kare

BBC'nin Trablus'taki muhabiri Caroline Hawley şoförlerin kornalarını aralıksız çaldığını ve havaya ateş açıldığını anlatıyor.

Ulusal Geçiş Konseyi güçlerine karşı haftalardır yoğun bir direniş sergileyen Sirte'de Kaddafi'nin oğullarının bulunduğu sık sık söyleniyordu -- ancak Kaddafi'nin de memleketi olan bu kentte olduğu şüphesi dile getirilmemişti.

Muammer Kaddafi, Libya'da 1969 yılında iktidara gelmiş ve geçen Şubat ayında başlayan bir ayaklanma sonucu Ağustos ayında devrilmişti.

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Sirte ele geçirildi

Ulusal Geçiş Konseyi'ne bağlı güçler bu haberlerden birkaç saat önce Sirte'de kontrolü tamamen ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Kaddafi yanlısı güçlerin mevzilerine yönelik son taarruzun bu sabah başladığı ve bir buçuk saat içinde tamamlandığı kaydedilmişti.

Sirte'deki çatışmalar pek değişiklik olmadan haftalardır sürüyordu.

Şimdi Kaddafi'ye sadık kimi güçler, Trablus'un güneydoğusundaki Beni Velid çevresinde direnişlerini sürdürüyor.