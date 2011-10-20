'Kaddafi yakalandı ve öldürüldü'

Telif hakkı BBC World Service

Libya'daki yeni yönetim, devrik lider Muammer Kaddafi'nin memleketi Sirte'de yakalanıp öldürüldüğünü açıkladı.

Ulusal Geçiş Konseyi'nin Enformasyon Bakanı Mahmud Şammam, Kaddafi'nin cesedinin Misrata'ya götürüldüğünü söyledi.

El Cezire televizyonu Kaddafi'yi Sirte sokaklarında sürüklenirken gösteren görüntüler yayınladı.

Albay Kaddafi'yi gösterdiği öne sürülen bir fotoğraf da internette dolaşıyor. Fotoğrafta kanlar içinde bir adam, bir sağlık görevlisinin kucağında görülüyor.

Kaddafi'nin ölümüyle ilgili ayrıntılar henüz net değil, ancak görüntüler devrik liderin sağ yakalandığını ve bir kamyonetin kasasında götürüldüğünü ortaya koyuyor.

Ulusal Geçiş Konseyi'ne bağlı güçler Kaddafi'yi bir delikte bulduklarını ve kaçmaya çalışınca vurduklarını söylüyor.

Ulusal Geçiş Konseyi, şimdi Libya'nın artık hür olduğunu duyurup demokratik seçimlere doğru atılacak adımları açıklamayı planlıyor.

Gün içinde yaşanan spekülasyonlar ve söylentilerin ardından gazetecilerin karşısına çıkan geçici başbakan Mahmud Cibril, ''Bu anı çok uzun zamandır bekliyorduk, Muammer Kaddafi öldürüldü'' dedi.

Kaddafi ile beraber oğlu Mutasım'ın da öldürüldüğü, oğullarından Seyfüslislam Kaddafi'nin de yakalandığı ve yaralı olduğu, ayrıca sözcüsü Musa İbrahim'in de yakalananlar arasında olduğu bildirildi.

Telif hakkı AFP Image caption Kaddafi'yi yaralı halde gösterdiği öne sürülen bir cep telefonu kaydından bir kare

Kutlamalar

Haberin Libya televizyonunda duyurulmasıyla birlikte pekçok kentte halk sokaklara dökülerek kutlamalara başladı.

BBC'nin Trablus'taki muhabiri Caroline Hawley şoförlerin kornalarını aralıksız çaldığını, insanların birbirine sarılıp dans ettiğini, havaya ateş açıldığını ve camilerin hoparlörlerinden dualar okunduğunu anlatıyor.

Ulusal Geçiş Konseyi güçlerine karşı haftalardır yoğun bir direniş sergileyen Sirte'de Kaddafi'nin oğullarının bulunduğu sık sık söyleniyordu -- ancak Kaddafi'nin de memleketi olan bu kentte olduğu şüphesi dile getirilmemişti.

Muammer Kaddafi, Libya'da 1969 yılında iktidara gelmiş ve geçen Şubat ayında başlayan bir ayaklanma sonucu 21 Ağustos'ta devrilmişti.

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Sirte ele geçirildi

Ulusal Geçiş Konseyi'ne bağlı güçler bu haberlerden birkaç saat önce Sirte'de kontrolü tamamen ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Kaddafi yanlısı güçlerin mevzilerine yönelik son taarruzun bu sabah başladığı ve bir buçuk saat içinde tamamlandığı kaydedilmişti.

Sirte'deki çatışmalar pek değişiklik olmadan haftalardır sürüyordu.

Şimdi Kaddafi'ye sadık kimi güçler, Trablus'un güneydoğusundaki Beni Velid çevresinde direnişlerini sürdürüyor.