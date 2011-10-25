TSK tankları 'Kuzey Irak sınırını geçti'

Reuters ve AFP ajansları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı tankların PKK'ya yönelik operasyon kapsamında sınırı geçerek Kuzey Irak'taki Haftanin Kampı'na doğru ilerlediklerini duyurdu.

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Reuters kimliğini açıklamadığı yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde yüzlerce askerden oluşan Türk askeri kuvvetlerinin Habur sınır kapısına 20 kilometre uzaklıktaki bir kampa doğru ilerlediklerini yazdı.

Ajans, Diyarbakır ve Malatya'dan daha erken saatlerde savaş uçaklarının havalanmış olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında bir açıklama yapmış ve toplantıda masaya yatırılan operasyonlardan başarılı sonuçlar alındığının ortaya konduğunu söylemişti.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan resmi olarak yapılan açıklamada da, geçen Çarşamba günkü PKK saldırıları sonrası başlatılan harekatın ağırlıklı olarak Türkiye içine yönelik olduğu belirtilmişti.

Genelkurmay'ın açıklamasında kara ve hava operasyonlarının büyük bölümünün Çukurca bölgesinde yapıldığı, sınır ötesindeki Irak'ın kuzeyinde ise birkaç noktada kara ve hava harekatına devam edildiği bildirilmişti.

Ordu dün 22 taburla ve uçak desteğiyle operasyon başlatıldığını bildirmiş, bu da 10 bin kadar askerin Kuzey Irak'a geçtiği yorumlarına neden olmuştu.

PKK'nın Çukurca ve çevresindeki hedeflere düzenlediği saldırıda 24 asker yaşamını yitirmiş, 18'i yaralanmıştı.

Bunun Türk ordusunun son 18 yıl içinde, tek seferde verdiği en büyük can kaybı olduğu belirtiliyor.