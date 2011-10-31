Atambayev, Kırgızistan'ın yeni cumhurbaşkanı

Telif hakkı Getty

Kırgızistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini Başbakan Almazbek Atambayev kazandı.

Kırgız Merkezi Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, oyların yüzde 95'inin sayıldığı ve Atambayev'in oyların yüzde 63'ünü aldığı için ikinci tura gerek kalmadığı belirtildi. Atambayev'in rakipleri Kamçıbek Taşiyev ve Adakhan Madumarov'un oyların yüzde 15'er civarında olduğu belirtiliyor.

Taşiyev ve Madumarov seçime hile karıştırıldığını öne sürmüştü. Seçim Komisyonu Başkanı Tuigünali Abdraimovon, bazı bölgelerde usülsüzlükler tespit edilmesine karşın bunların sonucu etkileyecek düzeyde olmadığını söyledi.

Refah ve istikrar sözü

5,3 milyon nüfuslu ülkede seçimlere toplam 16 aday katıldı. Ülkenin en büyük işadamlarından biri olan 55 yaşındaki Atambayev, ülkesine refah ve istikrar getirme sözü verdi. Atambayev geçen aya kadar başbakanlık yapması nedeniyle diğer adaylardan daha fazla biliniyordu ve pahalı bir seçim kampanyası yürüttü. Nisan 2010'da eski Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev, 90 kişinin öldüğü bir ayaklanmayla devrilmişti. Ayaklanma sonrasındaki haftalarda ülkenin güneyinde Kırgızlar ve Özbekler arasında çıkan çatışmalarda 400'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Bakiyev'in yerine gelen Roza Otunbayeva seçimlerde aday olmamıştı.