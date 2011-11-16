Erdoğan'dan Suriye'ye sert çıkış

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Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı bugüne kadar kullandığı en sert ifadelerle kınayan Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, muhaliflerini öldüren ve hapse atan hiçbir rejimin ayakta duramayacağını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, "Mazlumun kanı üzerine gelecek inşa edilmez, aksi takdirde tarih kanla beslenen liderler olarak anar. Sen de Esad, şu anda o sayfayı açmaya doğru gidiyorsun." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarıyla aynı gün Türkiye ile Suriye arasındaki ortak petrol arama projesinin rafa kaldırıldığı duyuruldu.

Beyaz Saray, Türkiye'nin ''güçlü duruşundan'' memnuniyetini ifade etti.

Hafta sonu Esad yandaşlarının elçilik ve konsolosluklara düzenlediği saldırılarda Türkiye'nin diplomatik binalarının da hedef alınmasıyla ilgili olarak, "Yabancı diplomatları korumak her ülkenin onurudur namusudur.'' diyen Erdoğan, Türk temsilciliklerine ve bayrağına gösterilen saygısızlığı kınadığını belirtti ve sorumlularının cezalandırılmasını istedi.

Türkiye'deki BBC muhabiri, Türkiye ile Suriye arasında geçen yıl yaklaşık 2 buçuk milyar dolar olan ticaret hacminin şu an hemen hemen tamamen durmuş olduğunu aktarıyor.

Enerji Bakanı Taner Yıldız, halihazırda Suriye'ye elektrik ihracatına devam ettiklerini, fakat bunun da durdurulabileceğini söylüyor.

Birleşmiş Milletler, Suriye'de Mart ayından bu yana devam eden protesto gösterilerinde şimdiye dek 3500'ü aşkın insanın öldürüldüğünü kaydediyor.

Arap Birliği, muhaliflere karşı şiddet kullandığı gerekçesiyle Suriye'nin üyeliğini askıya alışından sonra bugün çarşamba günü Fas'ta tekrar toplanıyor.

Suriye, toplantıya katılmayacağını söylüyor.

Arap Birliği'nden Beşar Esad'a karşı yükselen en sert eleştiri, Ürdün'den geldi. Ürdün Kralı Abdullah, Esad'dan görevden ayrılmasını istedi.

Kral Abdullah, BBC'ye verdiği özel mülakatta, ''Beşar Esad'ın yerinde olsaydım istifa eder ve arkamdan gelecek kişinin, statükoyu değiştirebileceğinden emin olurdum" dedi.

Arap Birliği'nin üyeliği dondurma kararına öfkeyle tepki veren Suriye ise, bu adımın arkasında ABD'nin bulunduğunu açıkladı.

Esad yönetimi, ''komplolara karşı taviz vermeyeceklerini'' söylüyor.