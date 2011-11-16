'Bin ladin çok nazik biriydi'

El Kaide örgütü'nün yeni lideri Eyman el Zevahiri, Usame Bin Ladin'i 'hassas ve nazik bir insandı' niye tanımladı.

Telif hakkı AsSahab Image caption Zevahiri'ye göre Ladin, alçak gönüllü ve asil bir insandı

Bin Ladin'in geçen Mayıs ayında Pakistan'da öldürülmesinden sonra El Kaide liderliğini üstlenen Zevahiri, yayımladığı bir videoda örgütün eski liderinin duyarlı biri olduğunu belirtti.

Zevahiri, radikal İslamcı internet sitelerinde yayımlanan "İmamla geçen günler: Birinci Bölüm" başlıklı 30 dakikalık videoyu Bin Ladin'in "insani yanını" vurgulamak için çektiğini söylüyor.

Videoda, yeşil bir perdenin önünde görülen Zevahiri, "İnsanlar Bin Ladin'in hayat çok zorken bile, hassas, nazik ve düşünceli biri olduğunu bilmez. Biz hiç onun gibi birini görmedik" diyor.

Bin Ladin'le 1980'li yılların ortalarında, her ikisi de Afganistan'ı işgal eden Sovyet güçleriyle savaşırken tanışan Zevahiri, Bin Ladin'le geçen zamanını bir "onur" diye tanımlıyor.

Zevahiri, Bin Ladin'in çocuklarına çok düşkün olduğunu, sürekli hareket halinde olmalarına karşın eğitimlerine büyük önem verdiğini kaydediyor.

Zevahiri, "Yakınındaki herkes, çocuklarının iyi ve asil bir eğitim aldığını görmüştür" diyor.

Zevahiri ayrıca, Bin Ladin'in çocuklarına Kuran öğretmesi için tuttuğu hocanın, çocukları bir sopayla dövmekle tehdit ettiğini aktarıyor.

Bin Ladin'in eski sağ kolu ayrıca, eski El Kaide liderinin yaklaşık 3 bin kişinin öldüğü 11 Eylül saldırılarını düzenleyenlerin unutulmamasını istediğini belirtiyor.

Zevahiri, "Şeyh, çağımızın putu Amerika'ya saldıran 19 kardeşimizi iyilik ve minnettarlıkla hatırlardı. Bu kardeşlerimizi büyük bir vefayla anardı" diyor.