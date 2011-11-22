Ai Weiwei destekçileri soyundu

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Çinli sanatçı Ai Weiwe'in, Çin polisince sanat yapıtları hakkında porno soruşturması açıldığını açıklaması ardından, destekçileri, internette kendi çıplak fotoğraflarını yayımladı.

Ai Weiwei destekçileri, Komünist Parti'yi açık açık eleştiren Ai'ın çeşitli yollardan susturulmaya çalışıldığına inanıyor.

Ai Weiwei'e destek için bir araya gelen genç, yaşlı, zayıf, şişman çok sayıda kişi, "Çin hükümeti, dinle: Çıplaklık porno değildir" adı altında kurulan internet sayfasında buluştu.

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Kendi çıplak fotoğraflarını, bazıları kısmen kapalı halde, bazıları da apaçık, bu sayfada yayımlayan Ai Weiwei yandaşlarının, çeşitli mekanlarda poz verdikleri görülüyor.

Fotoğrafların bazıları plajda çekilmiş, bazıları Tiananmen Meydanı'nın görüntüsü üzerine eklenmiş. Bir kişi de Rodin'in "Düşünen Adam" heykeline benzer bir poz verirken görültülenmiş.

Ai Weiwei, geçen hafta polisin, kendisiyle birlikte dört kadının çıplak ve oturmuş halde portre fotoğraflarını çekmiş olan yardımcısını sorguya çektiğini ve bu fotoğrafların porno sayılabileceğini belirttiklerini açıklamıştı.

Bu yılın başlarında Ai Weiwei, 80 gün süreyle gizli bir yerde gözaltına tutulunca uluslararası düzeyde büyük tepki doğmuştu.

Çinli yetkililer sanatçıyı vergi kaçırmakla suçlamış ve 2,5 milyon dolar ödemesini talep etmişlerdi.

Bunun ardından Ai Weiwei'i destekleyenler internette bir kampanya yürütmüş ve 1 milyon doları aşkın para toplamışlardı.