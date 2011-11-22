Mısır'da onbinler Tahrir Meydanı'nda

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Mısır'da bir an önce sivil yönetime geçilmesini talep eden onbinlerce kişi bu akşam da Tahrir Meydanı'nı doldurdu.

Protestonun liderleri "ikinci devrim" diye niteledikleri eylemler için Kahire'nin merkezindeki meydanda bu gece bir milyon kişinin toplanmasını hedefliyor.

Ancak ülkenin en örgütlü siyasi gücü konumundaki Müslüman Kardeşler örgütü bugünkü protestoya katılmayı reddediyor.

Örgütün gelecek hafta başlayacak genel seçimlerin protestolar yüzünden ertelenmesini istemediği yorumları yapılıyor.

Üç ay sürecek bu seçimlerin sonucunda Müslüman Kardeşler'in desteklediği Özgürlük ve Eşitlik partisinin %40 civarında oy toplaması ve mecliste çoğunluğu elde etmesi bekleniyor.

Tahrir Meydanı'nı dolduran kalabalıklar ise bu seçim yapılsa bile Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi'nin iktidarı bırakmaya niyetli olmadığını söyleyerek, hemen geçici bir hükümet ve Nisan ayında cumhurbaşkanlığı seçimleri talep ediyor.

Tahrir Meydanı'na varan sokaklarda bugün de yer yer çatışmalar yaşandı; polis göstericileri dağıtmak için yine gözyaşartıcı gaz kullandı.

Ülkeyi yöneten konseyi hedef alan bu son protesto dalgası Cuma gününden bu yana devam ediyor.

Fakat aktivistler, Hüsnü Mübarek iktidarına son veren milyonlarca eylemciyi tekrar Tahrir Meydanı'na çekmeyi başarabilmiş değil.

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28 ölü

Güvenlik güçlerinin Cumartesi gününden beri meydanı boşaltmak için yaptığı operasyonlarda en az 28 kişi öldü; yüzlerce de yaralı var.

İskenderiye, İsmailiye ve başka kentlerden de eylem ve çatışma haberleri geliyor. İsmailiye'de bugün de iki kişinin öldüğü bildiriliyor.

Başbakan Essam Şeref'in liderliğindeki bakanlar kurulu son gelişmeler karşısında dün akşam istifasını sundu.

Ancak BBC'ye açıklama yapan bir askeri yetkili, askeri konseyde sivil kabinenin istifasının kabulü konusunda bir görüş birliği olmadığını söyledi.

Askeri konsey şimdi siyasi parti liderleri ile görüşmeler yapıyor.

İnsan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü, askeri yönetimi insan haklarını geliştirme taahhütünü yerine getirmemekle suçladı.

Ordu bütçesi

Mısır'ın farklı siyasi gruplarından oluşan bir koalisyon, yönetimdeki askeri konseyi "devrim karşıtlığı'' ile suçluyor.

Askeri konsey, ordunun ve savunma bütçesinin sivil denetime tabi olmamasını, ayrıca "anayasal meşruiyetin bekçisi" ilan edilmesini öngören bir tasarı hazırlamıştı.

Askeri yetkililerin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gelecek yıl sonu ya da 2013'e ertelenmesi teklifi de eylemcileri sokağa döken nedenler arasında.

Mısır'da Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden bu yana ilk genel seçimlere gelecek hafta başlanması planlanıyordu, fakat son şiddet olaylarının seçime gölge düşürmesinden korkuluyor.