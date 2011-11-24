Kahire'nin merkezinde gerginlik dinmiyor

Başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda Yüksek Askeri Konsey'i istifaya zorlamak için toplanan binlerce Mısırlı protestocu meydandan ayrılmamaya kararlı görünüyor.

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Polisle göstericiler arasında kısa süreliğine duran çatışmalar yeniden başladı.

Altıncı gününe giren eylemler, din adamlarının araya girmesi ile durmuş, ordu birlikleri protestocularla polis güçlerini ayırmak üzere devreye girmişti.

Ancak polisin göstericilere karşı yeniden göz yaşartıcı gaz kullanması üzerine olayların patlak verdiği bildiriliyor.

Bu gelişmelere rağmen, iktidardaki Yüksek Askeri Konsey genel seçimlerin planlandığı gibi Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Tahrir Meydanı'nda kimi yerlerde yükselen dumanın gözyaşartıcı gazı dağıtmasının umuduyla küçük çaplı ateşler yakıldığı gözlendi.

Gece gündüz meydanda kalan göstericiler göz yaşartıcı gazın etkilerine karşı yüzlerini maskelerle korumaya çalışıyorlar.

Kahire'de son çatışmalar, Tahrir Meydanı yakınındaki İçişleri Bakanlığı binasında odaklandı. Güvenlik güçleri bugün de göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

Ayrıca İskenderiye ve İsmailiye kentinde de çatışmalar yaşandı. İsmailiye'deki eylemlerde en az bir kişinin öldüğü bildiriliyor.

BM'den kınama

BM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Navi Pillay, Mısır'da hafta sonundan bu yana en az 30 kişinin öldürüldüğü olaylar hakkında derhal ve bağımsız soruşturma açılmasını, sorumlu bulunanlardan hesap sorulmasını istedi.

Komisyon Başkanı Pillay, "Mısır yetkililerinin, Tahrir Meydanı ve ülkenin diğer yerlerindeki protestoculara karşı, göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve gerçek mermi kullanıldığı açıkça görülüyor. Buna son vermeleri gerekiyor. Tahrir'den gelen görüntüler, zaten sindirilmiş olan göstericilerin zalimce dövülmesi, son derece korkunç." dedi.

Mısır'da, muhalif gruplar, Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden sonra yönetimi devralan askeri liderlerin hızla sivil yönetime geçileceği taahhüdüne rağmen Tahrir Meydanı'ndaki işgal eylemlerine devam ediyorlar.

Mısır muhalefeti Konsey'in iktidarı derhal sivil bir geçiş yönetimine bırakmasını talep ediyor. Dün bir açıklama yapan Konsey Başkanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi, meclis seçimlerinin planlandığı gibi 28 Kasım'da, Cumhurbaşkanlığı seçimininse 2012 Temmuz'unda yapılacağını söylemişti.

Mareşal Tantavi'nin açıklamasından sonra Tahrir Meydanı'ndaki göstericiler "Tantavi ayrılmadan biz buradan ayrılmayacağız" şeklinde sloganlar attılar.

Bir protestocu, Fransız haber Ajansı AFP'ye Tantavi'nin "Mübarek'in kopyalanıp yapıştırılmış bir versiyonu olduğunu" söyledi; "Tantavi, Mübarek'in askeri üniformalı halidir" dedi.