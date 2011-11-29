İranlı protestocular İngiliz büyükelçiliğini bastı

İran'ın başkenti Tahran'da İngiltere'nin uyguladığı yaptırımları protesto eden bir grup gösterici İngiliz büyükelçiliğine baskın düzenleyip, camları kırdı ve İngiliz bayrağını yaktı.

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague saldırıdan tümüyle İran hükümetini sorumlu tutarken, İran Dışişleri Bakanlığı ise olaydan üzüntü duyduğunu açıkladı.

İngiliz elçiliği önünde İran'a yeni yaptırımlara karşı düzenlenen ve elçiliğe saldırıya dönüşen protesto Rejimi Koruma Konseyi'nin ve meclisin İngiltere ile ilişkilerini azaltma kararı almasının sonrasına rastlıyor.

İran bu kararı İngiltere'nin İran'a yaptırımları artırma kararı almasının ardından almıştı.

İran polisinin elçilik ve çevresinin kontrolünü ele aldığı ve güvenliği sağladığı bildiriliyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı İranlı yetkililerin elçiliği koruyamamalarını sert bir dille eleştirdi.

Bakanlık yetkilileri, olay sırasında içeride diplomatların olup olmadığı ile ilgili bilgi vermedi.

Protestocuların "İngiltere'ye ölüm" sloganları attıkları bildiriliyor.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı

İran'ın İngilizce yayın yapan resmi kanalı Press TV'de yayınlanan görüntülerde protestocuların elçilik binasına taş attıkları ve bir protestocunun elinde Kraliçe Elizabeth'in çerçevelenmiş bir fotoğrafını salladığı görülüyordu.

Fotoğrafın elçilik içinden alındığı tahmin ediliyor.

Yarı resmi Mehr adlı haber kanalı protestocuların İngiliz bayrağını indirdikleri, yaktıkları ve yerine İran bayrağı astıklarını bildiriyor.

İran parlamentosu Pazar günü İngiltere ile ilişkilerin seviyesini indirme kararı aldı.

İngiltere de daha öncesinde ülkenin nükleer programına fon sağladığı gerekçesiyle İran bankalarına yaptırım uygulama kararı almıştı.