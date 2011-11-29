Fas Kralı hükümeti kurma görevini İslamcı partiye verdi

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Fas Kralı VI. Muhammed hükümeti kurma görevini geçen hafta düzenlenen seçimin galibi Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Abdulillah Benkirani'ye verdi.

Kral'a bağlılık yemini ederek göreve başlayan Benkirani, koalisyon hükümeti kurmak üzere görüşmelere başlayacak.

Daha önce hükümette bulunmayan parti Cuma günü yapılan seçimlerin galibi olmuştu.

Kamuoyu baskısı altında Temmuz ayında yapılan Anayasa reformu, kralı hükümeti kurma görevini seçimlerde en fazla oyu alan partiye verme zorunluluğu getirmişti.

Seçim, Arap Baharı olarak bilinen Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde yaşanan toplumsal isyanlar ardından, Fas Kralı 6. Muhammed tarafından gündeme getirilen reformlar kapsamında önem taşıyordu.

33 milyon nüfuslu Fas'ta dün yaklaşık 13,6 milyon seçmen, 395 milletvekilini belirlemek için sandık başına gitmişti.

Bu sandalyelerden 60'ı kadın milletvekilleri, 30'u ise 40 yaş altındaki gençler için ayrıldı.

Fas'ın başkenti Rabat'tan bildiren BBC muhabiri Nora Fakim, meclis seçimlerinin halk tarafından Kral'ın "Arap Baharı"na yanıtı ve sahip olduğu iktidarı seçilmişlere paylaşma sınavı olarak görüldüğünü belirtiyordu.

Fas'taki seçimler, ülkedeki monarşinin demokrasi konusunda gerçek bir değişiklik yapmak arzusunda olmadığını söyleyen demokrasi yanlılarınca boykot edildi.

Krallıkla yönetilen Fas'ta yeni anayasaya göre meclis ve başbakan önemli güce sahip olacak.

Ülkedeki reform yanlıları ise Kral'ın savunma, güvenlik ve din gibi konularda son sözü söyleme hakkının saklı tutulmuş olmasına dikkat çekiyorlar.