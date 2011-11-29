Stalin'in tek kızı ABD'de kanserden öldü

Sovyet diktatör Josef Stalin'in tek kızı Svetlana, ABD'de kaldığı huzurevinde kolon kanseri nedeniyle 85 yaşında hayata veda etti.

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BBC Rusça servisine bilgi veren Amerikalı yetkililer ülkede Lana Peters adıyla bilinen Svetlana Stalina'nın, ABD'nin Wisconsin eyaletinde 22 Kasım'da öldüğünü bildirdi.

Svetlana, babasının 1953'te ölümünden sonra annesinin soyadı olan Alliluyeva'yı kullanmaya başlamıştı.

Amerikan yönetimi Svetlana Alliluyeva'nın Sovyetler Birliği'ni terketmesini, o dönemde propaganda malzemesi yapmıştı.

Çocukluğunda bir Sovyet simgesi olan Svetlana Alliluyeva'nın, yetişkinliğinde, tam da Soğuk Savaş'ın zirvesinde ABD'ye iltica etmesi, Komünist Parti'yi çok zor durumda bırakmıştı.

ABD'deyken babasının rejimini kınayan Alliluyeva, aynı zamanda Komünist Parti liderlerini de milyonlarca kişiyi işçi kamplarına yollamakla suçlamıştı.

Alliluyeva'nın ülkesini terketmesinin bir sebebi de, Sovyet yetkililerin merhum kocası Brijeş Singh'e kötü muamelesiydi.

1966 yılında Singh'in küllerini serpmek üzere Hindistan'a giden Alliluyeva, Sovyetler Birliği'ne dönmek yerine ABD büyükelçiliğine giderek siyasi sığınma hakkı istemişti.

Pasaportunu yakan, komünizmi ve babasını kınayan Alliluyeva, babasının "ahlaki ve ruhsal açıdan bir canavar" olduğunu anlatmıştı.

Svetlana'nın hayatı

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1949 yılında Moskova Üniversitesi'nden mezun olan Alliluyeva, öğretmen ve çevirmen olarak çalıştı.

Üçü Rusya'da olmak üzere dört kez evlenen Alliluyeva, son evliliğini 1970'li yıllarda mimar William Peters ile yaptıktan sonra Wisconsin'e yerleşti ve Lana Peters adını kullanmaya başladı.

Çiftin Olga adında bir kızı oldu, Peters 1973'te eşinden boşandı; 80'li yıllarda, ABD'ye yerleştiğine pişman olduğunu söyleyerek kısa süreliğine Sovyetler Birliği'ne geri döndü.

Ancak sonra ailesiyle anlaşmazlık yaşayarak yeniden ABD'ye yerleşti.

Stalin'in kızı, ikisi anılarını anlattığı ve çok satanlar listesine giren dört kitap yazdı.

Bunlardan 1967 yılında yayımlanan anı kitabı "Twenty Letters to a Friend" 2,5 milyon dolardan fazla gelir getirdi.

Ancak 1990 yılında Independent gazetesine mülakat veren Svetlana, hiç parası olmadığını ve kızı Olga'yla kiralık bir dairede yaşadığını anlattı.

Svetlana bir seferinde de, ABD'ye iltica etmiş olsa da, ömrü boyunca babasının gölgesinden asla kaçamadığını söyledi.

Annesi intihar ettiğinde altı yaşında olan Svetlana, kendisini "minik serçem" diye sevdiği söylenen babasına bir zamanlar çok yakındı, ancak Stalin'in yaşamının son dönemlerinde, ilişkileri kopma noktasındaydı.

Stalin, kızının ilk aşkı olan Yahudi film yapımcısını Sibirya'ya sürdü.

Annesini 1932 yılında kaybeden Svetlana Alliluyeva'nın, iki erkek kardeşi vardı.

Kardeşlerinden Jacob, Naziler tarafından yakalandıktan sonra Stalin'in, oğlu karşılığında Alman bir generalin verilmesini kabul etmemesi üzerine, 1941 yılında bir toplama kampında öldürülmüş, diğer kardeşi Vasili ise, 40 yaşında aşırı alkol tüketiminden ölmüştü.