Gorbaçov: Seçim iptal edilmeli

Eski Rusya Devlet Başkanı Mihail Grobaçov, Pazar günü yapılan seçimlerde usulsüzlük yapıldığı kanısının güçlendiğini ve seçimlerin tekrar yapılması gerektiğini söyledi.

Rusya haber ajansı İnterfax'a konuşan Gorbaçov, "ülke yönetimini elinde tutanların" seçimlere hile karıştığını ve sonuçların halkın tercihlerini yansıtmadığını kabul etmeleri gerektiğini belirtti.

"Gelinen noktada yapılacak tek şey var" diyen Gorbaçov "seçimlerin iptal edilip, yenilenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Ülkede seçim sonunçlarından şüphe duyanların sayısının gün geçtikçe arttığını belirten Sovyetler Birliği'nin son lideri, halkın kaygılarının dikkate alınmamasının istikrarsızlık doğuracağını savundu.

Hile suçlaması

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Gorbaçov'un açıklamaları seçimlere dair uluslarası eleştiri ve Rusya'da düzenlenen gösterilerin ardından geldi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) gözlemcileri, Pazar günkü seçimin Putin'in partisi lehinde yanlı olduğu hükmünü vermişti.

İngiltere hükümeti ise hile suçlamalarının şeffaf şekilde soruşturulması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton seçimin ne adil, ne hür olduğu görüşünü yineledi.

Rus Baharı başlar mı?

Başta Moskova ve Petersburg'da yapılan ve Putin karşıtı sloganların yükseldiği gösterilerde tutuklananların sayısı ise sekiz yüzü aştı.

Moskova'dan bildiren BBC muhabiri Daniel Sandford, Pazartesi günkü binlerce kişinin katıldığı gösteri ve dün akşam düzenlenen küçük çapta eylemler ardından cevap aranan sorunun, Putin karşıtı hareketin devamlılık arzedip edemeyeceği olduğunu belirtiyor.

Dün konuyla ilgili Kremlin yönetimi hile suçlamaları ardından, halkı izinsiz gösteri düzenlememe konusunda uyarmıştı.

Seçimlerden Başbakan Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya, galip çıkmış ancak önceki seçime göre önemli oranda oy kaybetmişti.

Sosyal ağlarda ve muhalif çevrelerde Birleşik Rusya'nın bu oranı bile seçime hile karıştırarak elde ettiği suçlamaları dile getiriliyor.